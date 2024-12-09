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İsrail, Suriye'deki Askeri Hedeflere Saldırılarına Devam Ediyor

İsrail, devrilen Esed rejimine yönelik hava saldırılarına hız kesmeden devam ediyor. Şam, Hama, Humus ve Lazkiye hedef alındı.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 23:30
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 23:30
İsrail, Suriye'deki Askeri Hedeflere Saldırılarına Devam Ediyor

İsrail, Suriye'ye Hava Saldırılarını Sürdürüyor

İsrail, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye’deki farklı askeri hedeflere yönelik saldırılarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor. AA muhabirlerinin saha kaynaklarından elde ettiği bilgilere göre, Tel Aviv yönetimi özellikle başkent Şam, Hama, Humus ve Lazkiye gibi stratejik noktalara saldırılar gerçekleştiriyor.

Şam'daki Hedefler

İsrail, Şam'ın Barze bölgesindeki Bilimsel Araştırma Merkezi ve Akraba Havaalanı’ndaki askeri helikopterleri hedef aldı. Ayrıca,Cemraya bölgesindeki silah depoları ile Askeri Bilim ve Araştırma Merkezi de saldırılara uğradı. Özellikle bu merkez, geçmişte 10 kez İsrail saldırılarına maruz kaldı.

Diğer Hedefler ve Olaylar

İsrail, Hama'nın güneybatısındaki Misyaf ilçe ve Humus havalimanındaki askeri noktaları da saldırı gerçekleştirdi. Ayrıca, Lazkiye’de hava savunma sistemleri ve şehir merkezindeki Mina bölgesi de İsrail’in hedeflerinden biri oldu. Suriye’nin kuzeydoğusundaki Kamışlı Askeri Havalimanı da İsrail’in saldırılarından nasibini aldı.

Rejim Askerlerinin Koordinat Sağladığı İddiası

Öte yandan, İsrail’e devrilen Esed rejimi ordusundan kaçan bazı askerlerin, İsrail ordusuna saldırı noktaları konusunda koordinatlar sağladığı iddia ediliyor. Kanal 13'ün haberine göre, İsrail ordusu, gece düzenlediği hava saldırılarında 100 hedefi vurdu.

Golan Tepeleri'nde Gerginlik

İsrail ordusu, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatıyla işgal altındaki Golan Tepeleri'nde bir tampon bölgeyi işgal etti. 1967’den beri işgal altında tutulan Golan Tepeleri ile ilgili, 1974’te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış alanın sınırları belirlenmişti. Netanyahu, Golan Tepeleri’nde yaptığı açıklamada işgalin geçici olduğunu savundu. İsrail ordusu, zırhlı birlikleriyle birlikte Golan’daki tampon bölgeye girişine dair görüntüleri de paylaştı.

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