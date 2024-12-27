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İsrail, Suriye'deki Azınlıkları Koruma Gerekçesiyle Müdahale Arayışında

İsrail, Suriye'deki azınlıkları koruma bahanesiyle ülkeye müdahalede bulunuyor. Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın açıklamaları dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 14:27
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 14:27
İsrail, Suriye'deki Azınlıkları Koruma Gerekçesiyle Müdahale Arayışında

İsrail, Suriye'deki Gelişmelere Müdahale Ediyor

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çöküş sürecine girmesiyle birlikte, İsrail yönetimi, azınlıkları koruma gerekçesiyle bu ülkedeki gelişmelere müdahale arayışlarına devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Saar'dan Açıklamalar

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İsrailli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle yaptığı toplantıda Suriye'deki duruma dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Saar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kürtlerin özerkliğini tehdit ettiğini ileri sürdü ve Suriye'deki azınlıkların korunmasının uluslararası toplumun sorumluluğu olduğunu belirtti.

Saar, ayrıca Suriye'de Alevilerle çatışmalar, Hristiyanlara yönelik tacizler ve Kürtlerin özerkliğine yönelik tehditlerin bulunduğunu ifade etti.

İsrail'in Suriye'ye Yönelik Saldırıları

27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından, 8 Aralık'ta 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı olarak İsrail ordusunun Suriye'ye yönelik saldırıları arttı. Suriye rejim ordusuna ait askeri altyapıyı hedef alan İsrail, ülkenin Golan Tepelerindeki işgalini genişletti.

Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre kadar yaklaştı. 1967'den bu yana Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni işgal altında tutan İsrail, 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahsız bölge sınırlarını belirlemişti.

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