İsrail Suriye'deki Gelişmelerden Endişeli: Ürdün ile Gizli Görüşmeler Yapıldı

İsrail'den Ürdün'e Gizli Ziyaret

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi ile birlikte ortaya çıkan gelişmelerin Ürdün'e sıçrama riski, İsrail güvenlik yetkililerini harekete geçirdi. Tel Aviv yönetimi, bu durumdan duyduğu kaygılar nedeniyle Amman'da gizli görüşmeler gerçekleştirdiği iddia edildi.

Gelişmelerin Ürdün’ü Etkilemesi Endişesi

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Tel Aviv, Suriye'de Esed rejiminin devrilmesiyle ortaya çıkan dinamiklerin Ürdün'ü istikrarsızlaştırabileceği konusunda endişe taşıyor. Haberde, Suriye'deki bazı grupların başarısının Ürdün'deki belirli unsurları da etkileyebileceği belirtiliyor.

Yetkililerin Ziyareti

Bu endişeler doğrultusunda, İsrail İç İstihbarat Servisi Direktörü Ronen Bar ve İsrail Ordusu Askeri İstihbarat Servisi Direktörü Shlomi Binder'ın Ürdün'ü ziyaret ettiği kaydedildi. Axios haber sitesinin üç İsrailli yetkiliye dayandırdığı bilgiye göre, 13 Aralık Cuma günü Amman'da yapılan görüşmelerde taraflar, Suriye'deki durumu ve Baas rejiminin çöküşü sonrası kurulan geçici yönetimle ilişkileri ele aldı.

Ortak Güvenlik Endişeleri

Gizli görüşmelerde, İsrailli ve Ürdünlü güvenlik yetkilileri, Suriye'deki gelişmelere ilişkin ortak güvenlik endişeleri doğrultusunda birlikte çalışma arzusunu dile getirdi. Ancak, konuya dair kesin bir açıklama yapılmadığı belirtiliyor.

İsrail'in Suriye'ye Yönelik Askeri Hareketleri

Öte yandan, Suriye’de 27 Kasımda başlayan çatışmaların ardından, 8 Aralık’ta Baas rejiminin çökmesiyle birlikte İsrail ordusunun Suriye’ye saldırıları hız kazandı. Rejim ordusuna ait askeri altyapının imha edilmesine yönelik operasyonlarını artıran İsrail, Golan Tepeleri'ndeki işgalini de genişletmiş durumda.

İsrail ordusu, Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye girerek, başkent Şam’ın 25 kilometre yakınlarına kadar ilerledi. Öte yandan, İsrail, Suriye’ye ait Golan Tepeleri'ni 1967 yılından bu yana işgal altında tutmakta. 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile de tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.