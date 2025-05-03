İsrail, Suriye'deki Hava Saldırılarına Devam Ediyor

İsrail'den Suriye'ye Hava Saldırıları

İsrail'e ait savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam ile Hama, Lazkiye, Dera ve Kuneytra illerine hava saldırıları gerçekleştirdi. Şam'ın Haresta ve Tel Mınin bölgeleri, saldırıların merkezinde yer aldı.

Yapılan saldırılarda en az 12 hedefin vurulduğu bildiriliyor. Ancak, resmi makamlardan henüz can kaybı veya yaralı sayısına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan, İsrail uçakları dün de Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarına saldırı düzenlemişti. Bu gelişmeler, bölgedeki güvenlik endişelerini arttırıyor.

İsrail'e ait savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam ile Hama, Lazkiye, Dera ve Kuneytra illerine hava saldırıları düzenledi. Saldırının ardından başkent Şam, havadan görüntülendi.

İsrail'e ait savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam ile Hama, Lazkiye, Dera ve Kuneytra illerine hava saldırıları düzenledi. Saldırının ardından başkent Şam, havadan görüntülendi.