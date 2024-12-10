İsrail, Suriye'deki İşgali Genişletiyor: Şam’a 25 Kilometre Yaklaştı

İsrail'in İşgal İlerlemesi

İsrail, Suriye'de süregelen işgalini genişletiyor. Son verilere göre, Şam'a en yakın nokta 25 kilometre mesafeye kadar yaklaşıldı.

Golan Tepeleri'nin de ötesine geçerek Lübnan-Suriye sınır hattı boyunca toprakları işgal eden İsrail ordusu, Başkent Şam'ın çevresinde kritik bir stratejik mevki elde etti.

Suriye’de Hedefler ve Askeri Operasyonlar

Güneybatı Suriye'deki Kuneytra kenti kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İsrail ordusu, 1967'den beri işgal altında tuttuğu bölgelerde yeni yayılmalara gitti. Askeri güçlerin, Hermon Dağı etekleri, Merid, Arne, Rima, Kale Jundul, Kuneytra'nın dış mahalleleri, Ufanıye, Kuneytriye, Alkahtaniye ve Alhamidiyye bölgeleri üzerindeki kontrolü arttı.

İşkaller, Golan Tepeleri'nden kuzeye, Suriye-Lübnan sınırına kadar uzanıyor. Ordunun ulaştığı en uzak noktalar arasında Hermon Dağı'nın kuzeydoğu etekleri, Şam'a sadece 25 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Hava Saldırıları ve Askeri Üst Yapılar

İsrail ordu radyosunun aktardığına göre, Baas rejiminin devrilmesi ile birlikte Suriye'ye yönelik 250 hedefe hava saldırısı düzenlendi. Öne çıkan hedefler arasında Esed ordusuna ait askeri üsler, savaş uçakları ve füze sistemleri bulunuyor.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail, 50 yılı aşkın sürede ilk kez Suriye'deki tüm hava üslerine saldırmış durumda. Bunun yanı sıra, Esed rejiminin düşmesinin hemen ardından yüzlerce savaş uçağı ve insansız hava aracıyla düzenlenen operasyonlar ileri sürülüyor.

Analiz ve Açıklamalar

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee ise, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ordunun Şam'a doğru ilerlediğine dair haberlerin 'gerçek dışı' olduğunu savunarak, savunma amaçlı konuşlanmalarını vurguladı.

Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz talimatıyla, Golan Tepeleri'ndeki işgal edilen tampon bölgede hareketliliğin daha da arttığı bildirildi. Netanyahu, bu bölgelerdeki işgali 'geçici' olarak nitelendirdi.