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İsrail, Suriye'deki Tehditlere Karşı Saldırı ve Savunma Planlarını Onayladı

İsrail, Suriye'deki gelişmelere yanıt olarak saldırı ve savunma planlarını onayladı. Genelkurmay Başkanı Halevi, durumu değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 00:40
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 00:40
İsrail, Suriye'deki Tehditlere Karşı Saldırı ve Savunma Planlarını Onayladı

İsrail, Suriye'deki Tehditlere Karşı Önlemler Alıyor

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Suriye'de yaşanan gelişmeler nedeniyle gelebilecek olası tehditlere karşı saldırı ve savunma planlarını onayladı. İsrail ordusunun yaptığı yazılı açıklamada, Halevi'nin askeri liderlerle birlikte bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdiği belirtildi. Toplantıda Suriye'deki durumu gözden geçirerek, alınması gereken önlemler üzerinde duruldu.

Halevi, toplantıda saldırı ve savunma hazırlığı ile Suriye sınırındaki güçlerin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Ayrıca, gelişmeleri takip etmenin gerekliliğini vurgulayarak, ordunun istihbarat ve bilgi toplama sistemlerini güçlendirme yönünde faaliyetlerde bulunduğunu belirtti.

İsrail, Suriye'deki gelişmeler nedeniyle ateşin topraklarına sıçraması, sığınmacıların sınırları geçmesi ve sırayla kara ve hava saldırılarına yol açabilecek senaryolar konusunda endişelerini dile getirdi. Bu bağlamda, cephedeki alarm seviyesinin yükseltildiği ve sınırdaki kara ile hava kuvvetlerinin güçlendirildiği bildirildi.

Suriye'deki Gelişmelere Genel Bakış

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da Esed rejimi güçleri ile rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışmalar başlamıştı. 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümü rejim karşıtı gruplar tarafından ele geçirildi ve aynı gün İdlib genelinde hakimiyet sağlandı.

Şiddetli çatışmaların devam etmesi üzerine, 5 Aralık'ta Hama kent merkezinin rejim güçlerinden alındığı bildirildi. Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşimlerini ele geçirerek ilerlemeye başladı.

Ayrıca, Suriye Milli Ordusu, Halep kırsalında PKK/YPG terör örgütüne karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu düzenleyerek, Tel Rıfat ilçe merkezini terörden kurtardı.

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