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İsrail, Suriye Milli Ordusu’nun Münbiç Operasyonuna Tepki Gösterdi

İsrail yönetimi, Suriye Milli Ordusu'nun Münbiç operasyonundan rahatsızlık duyduğunu açıkladı, yasadışı duruma son verilmesini talep etti.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 12:51
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 12:51
İsrail, Suriye Milli Ordusu’nun Münbiç Operasyonuna Tepki Gösterdi

İsrail, Suriye Milli Ordusu’nun Münbiç Operasyonu Üzerine Açıklama Yaptı

İsrail yönetimi, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altındaki Münbiç'e düzenlediği operasyondan rahatsızlığını dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Gideon Saar, basın mensuplarının Suriye ile ilgili sorularını yanıtlarken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, suriye'deki azınlıkların korunması gerektiğini vurguladı.

Saar, SMO'nun Münbiç'teki operasyondan duyduğu rahatsızlığı ifade ederek, bu durumun sonlandırılması gerektiğini savundu. Ayrıca, bahsi geçen operasyon hakkında ABD başta olmak üzere birçok ülkeyle görüştüklerini de belirtti.

İsrailli Bakan, Suriye'deki istikrarı sağladığını iddia ettiği PKK/YPG'ye karşı uluslararası toplumun yükümlülükleri olduğuna dikkat çekti.

SMO, 1 Aralık'ta Fırat Nehri'nin batısında terör örgütüne yönelik Özgürlük Şafağı Operasyonunu başlatmış, bu kapsamda Münbiç ilçesini kurtararak, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasını temizlemeyi hedeflemiştir.

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