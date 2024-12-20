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İsrail, Suriye'nin Dera Kentinde İşgalini Genişletiyor

İsrail ordusu, Suriye'nin Dera kentindeki Yermuk havzasında köyleri işgal ederken, topraklarını protesto eden sivillere ateş açtı.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 21:31
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 21:31
İsrail, Suriye'nin Dera Kentinde İşgalini Genişletiyor

İsrail'in Dera'daki İşgali Protesto Edildi

İsrail ordusu, Suriye'nin Dera kentinde yer alan Yermuk havzasında iki köyü işgal etti. Baas rejiminin devrildiği tarihten bu yana Suriye topraklarındaki işgallerini artıran İsrail, bu kez Cemle ve Maaraba köylerini hedef aldı.

Bölge sakinleri, İsrail'in ülke topraklarını işgaline karşı sokaklara döküldü. Gösteri sırasında Suriyeliler, yeni bayraklarla kalabalık oluşturup "Defol İsrail" sloganları attı. Ancak gösterilere müdahale eden İsrail güçleri, mevzilendikleri tepe noktalarından ateş açtı ve bu saldırıda bir kişi yaralandı.

İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamada, Yermuk havzasında işgali protesto eden sivillere ateş açtığını kabul etti. Açıklamada, İsrail askerlerinin gösteriler sırasında "tehdit algıladığını" belirtti ve yaralanan kişinin bacağından vurulduğunu kaydetti.

İsrail'in Suriye'ye Yönelik Stratejisi

27 Kasım'da Suriye'de başlayan çatışmalar ve 8 Aralık'ta Baas rejiminin çökmesi ile birlikte, İsrail'in ülkeye yönelik saldırıları da hız kazandı. Rejim ordusunun askeri altyapısını imha etme amacı güden İsrail, Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişleterek başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutmakta ve 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile belirlenen tampon bölge sınırlarını ihlal etmektedir.

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