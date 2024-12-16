İsrail, Suriye'nin Lazkiye ve Tartus Bölgelerine Hava Saldırıları Düzenledi

İsrail, Suriye'nin Lazkiye ve Tartus İllerine Hava Saldırıları Düzenledi

İsrail'e ait savaş uçakları, Suriye'nin Lazkiye ve Tartus illerindeki çok sayıda askeri noktayı hedef alarak hava saldırıları gerçekleştirdi. Yapılan saldırılar, bölgedeki askeri gözlemevlerinden alınan bilgilere dayanmaktadır.

Ateş Altındaki Askeri Noktalar

Lazkiye ve Tartus'taki 32. Hava Savunma Alayı, 107. Askeri Karargah ile Hıreysun, Harab, Mıserhin ve Ballutiyye köylerinde bulunan askeri karargahlara ve mühimmat depolarına yönelik saldırılar düzenlendi. Özellikle Tartus'ta yer alan Hıreysun köyüne yapılan saldırıda şiddetli patlamalar meydana geldi.

Baas Rejiminin Çöküşü Sonrası Artan Hava Saldırıları

Baas rejiminin çökmesinin ardından, İsrail, Suriye'deki askeri imkanları etkisiz hale getirmek amacıyla yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirdi. Bu durum, bölgedeki güvenlik dengelerini etkileyen önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.