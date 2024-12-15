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İsrail, Suriye'nin Şam, Dera ve Humus Şehirlerine Hava Saldırıları Düzenledi

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam ve diğer kentlere hava saldırıları düzenleyerek Baas rejimini hedef aldı.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 00:23
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 00:23
İsrail, Suriye'nin Şam, Dera ve Humus Şehirlerine Hava Saldırıları Düzenledi

İsrail Hava Saldırılarına Devam Ediyor

İsrail, Beşşar Esed rejiminin devrildiği Suriye'nin başkenti Şam ile Humus ve Dera kentlerine hava saldırıları gerçekleştirdi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu, rejimin çöküşünün ardından Suriye üzerindeki saldırılarını sürdürüyor.

Saldırıların Hedefi: Stratejik Bölgeler

İsrail ordusuna ait uçaklar, Şam’ın kuzeyindeki Beşşar Esed rejiminin işkence merkezi olarak bilinen Sednaya Hapishanesi çevresindeki Telmunin bölgesi, ülkenin güneyindeki Dera kentinde rejim güçlerine ait silah deposu ve Humus şehrine yönelik hedefler belirledi.

Çatışmalar ve İşgal Genişlemesi

Suriye’de 27 Kasım’da şiddetlenen çatışmalar, 8 Aralık’ta 61 yıllık Baas rejiminin çökmesi ile birlikte, İsrail ordusunun operasyonlarını artırmasına yol açtı. Rejim ordusuna ait askeri altyapıyı hedef alarak imha çalışmaları yapan İsrail, Golan Tepeleri’ndeki işgalini genişletmeye devam etti.

İsrail’in Golan Tepeleri Üzerindeki İşgali

Golan Tepeleri civarında tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha da ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınına kadar ilerledi. İsrail, Suriye’ye ait Golan Tepeleri’ni 1967 yılından bu yana işgal altında tutmakta ve 1974’te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile belirlenen tampon bölge ve silahsızlandırılmış alanın sınırlarını ihlal etmeye devam ediyor.

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