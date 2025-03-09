İsrail, Suriyeli Dürzilere Golan Tepeleri'nde Çalışma İzni Verdi

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Dürzi işçilerin işgal altındaki Golan Tepeleri'nde çalışmasına olanak tanıyacaklarını açıkladı. Bu gelişme, İsrail Devlet Televizyonu KAN tarafından duyuruldu.

Katz, önümüzdeki günlerde Suriyeli Dürzilerin, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde istihdam edilmeleri için girişlerinin serbest bırakılacağını belirtti. Bu adım, bölgedeki iş gücü dinamiklerini değiştirebilir.

Öte yandan, Suriye'nin Ceramana bölgesi'nde 1 Mart tarihinde hükümet güçleri ile silahlı Dürzi gruplar arasında çatışmalar yaşanmıştı. Bu olaylar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından ceramana bölgesini Suriye ordusuna karşı koruma talimatı vermesine yol açtı.

İsrail ordusu, 1967'den bu yana işgal ettiği Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi 8 Aralık'ta genişleterek Suriye topraklarına girmişti. Bu durum, sınır bölgelerinde gerginlikleri artıran bir etken olarak öne çıkıyor.