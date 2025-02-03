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İsrail, Tammun'daki 12 Evi Askeri Kışlaya Dönüştürdü

Tammun Belediye Başkanı, İsrail ordusunun beldede 12 evi boşaltarak askeri kışlaya dönüştürdüğünü ve halkın büyük bir korku içinde olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 15:32
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 15:32
İsrail, Tammun'daki 12 Evi Askeri Kışlaya Dönüştürdü

İsrail Ordusu, Tammun'daki Evlere Saldırdı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine düzenlediği saldırıların 14'üncü gününde, Tubas kentine bağlı Tammun beldesindeki operasyonlarını sürdürüyor.

Tammun Belde Belediye Başkanı Nacih Beni Avde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ordunun beldeye iş makineleri eşliğinde takviye birlikler gönderdiğini belirtti. Beni Avde, İsrail'e ait buldozerlerin beldede yaklaşık 3 kilometre boyunca caddeleri altyapısıyla birlikte tahrip ettiğine dikkat çekerek, "İşgal devletinin ordusu, 12 aileyi zorla çıkardığı evlerini kışlaya çevirdi ve üzerlerine keskin nişancılar yerleştirdi." dedi.

Beni Avde, bu ailelerin belde merkezindeki başka evlere göç etmek zorunda kaldığını vurguladı ve bölgedeki durumun çok tehlikeli olduğunu ifade etti. Halkın büyük bir korku yaşadığını ve evlerinden çıkamadığını sözlerine ekledi.

Yüzlerce Mahsur Kalıyor

Beni Avde, İsrail ordusunun beldede başlattığı büyük gözaltı dalgasını ve cadde sokaklarda yapılan kimlik kontrollerini de aktardı. "Birçok mahallenin sakinleri mahsur kalmış durumda. Evlere ekmek ve temel ihtiyaç malzemeleri ulaştırmak için koordineli bir şekilde çalışmaya çalıştık ancak başarılı olamadık." dedi.

Tubas kentine bağlı Tammun beldesi ile Faria Mülteci Kampı, ikinci gününde İsrail askerlerinin saldırılarına maruz kalmaya devam ediyor.

İsrail'in Batı Şeria'ya Yönelik Saldırıları

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak tarihinde yürürlüğe girmesinin ardından, İsrail ordusu 21 Ocak tarihinde işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği saldırıyı başlatmıştı. Bu saldırılar 27 Ocak tarihinde Tulkerim'e taşınarak devam etti.

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyinde yürüttüğü saldırılarda ulaşım, su, elektrik ve iletişim altyapısına zarar verirken, bölgedeki evleri de yıkıyor. Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından, İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırıların şiddetini artırdı. Bu baskınlar, hava saldırıları ve sivil yerleşim yerlerinin hedef alınmasıyla birlikte Filistinlilerin canına ve malına zarar veriyor.

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