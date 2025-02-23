İsrail Tankları 2002'den Sonra İlk Kez Cenin'e Girdi

İsrail, 2002'den bu yana ilk kez tanklarla Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenledi. Aktivistler Filistinli çocukların direniş anlarını paylaştı.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 20:24
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 20:24
İsrail Tankları 2002'den Sonra İlk Kez Cenin'e Girdi

İsrail Ordusu 2002'den Sonra İlk Kez Cenin'e Tanklarla Girdi

İsrail, 2002'den bu yana ilk kez tanklarla işgal altındaki Batı Şeria'ya girerek Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenledi. Bu operasyonda İsrail ordusuna ait 3 tank ve beraberindeki askeri araçlar yer aldı.

Yerel medyada yer alan ve aktivistler tarafından paylaşılan görüntülerde, Filistinli çocukların tanklara taş attığı görülüyor. Bu görüntüler, 2002'de İkinci İntifada sırasında İsrail ordusunun Batı Şeria'da gerçekleştirdiği "Savunma Kalkanı" isimli saldırıları anımsatıyor.

İsrail ordusu, gün içerisinde yaptığı açıklamada, Batı Şeria'daki saldırılarını genişlettiğini ve Cenin kentine tanklarla gireceğini duyurdu. özellikle Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından bu operasyona hız verildi. 21 Ocak'tan itibaren Cenin'e yönelik saldırılar artırıldı ve kadraja yansıyan köylere yönelik de saldırılar gerçekleşti.

Yedioth Ahronot gazetesinde yer alan habere göre, İsrail tanklarının 22 yıl sonra ilk kez Batı Şeria'ya girdiği ve Cenin yakınlarında görüldüğü bildirildi.

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