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İsrail Tarım Bakanı: Batı Şeria'daki Filistinlilerin Yerinden Edilmesi Gerekiyor

İsrail'in Tarım Bakanı, Batı Şeria'daki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi gerektiğini savundu.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 14:24
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 14:24
İsrail Tarım Bakanı: Batı Şeria'daki Filistinlilerin Yerinden Edilmesi Gerekiyor

İsrail Tarım Bakanı’nın Çarpıcı Açıklamaları

İsrail Tarım Bakanı Avi Dichter, Batı Şeria'daki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini savundu. Likud partisinin bir üyesi olan Dichter, bu eylemi ülkenin güvenliğini sağlamak adına gerekli gördüğünü açıkladı.

Dışişleri Bakanı’na Destek

Dichter, Ordunun Batı Şeria'daki sivillere yönelik muamelesinin Gazze’deki gibi olması gerektiğini belirterek, Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’ın "topluca zorla yerinden edilmesi" çağrısına destek verdi.

Dichter, "İnsanları (bölgeden) çıkarmamız gerekirse, ne olursa olsun çıkaracağız," diyerek askeri operasyonların devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Geniş Çaplı Saldırılar ve Kayıplar

İsrail ordusunun Batı Şeria'da düzenlediği geniş çaplı saldırılarda 9 Filistinli hayatını kaybetti, bazıları kritik durumda yaralandı. Operasyonlar, Cenin ve Tulkerim kentlerine ve diğer bölgelerde de devam etti.

Katz, Batı Şeria'daki mülteci kamplarına yönelik yapılacak baskınların Gazze'de olduğu gibi olması gerektiğini, bunun bir savaş ve zafer kazanma meselesi olduğunu ifade etti. 7 Ekim 2023 itibariyle, bu çatışmalar sonucunda 662 Filistinli hayatını kaybetti.

Uluslararası Hukuk ve Bildirilen İhlaller

Uluslararası hukuk uzmanları, İsrail ordusunun Batı Şeria'daki saldırılarının işgalci gücün yükümlülüklerine aykırı olduğunu belirtiyor. 7 Ekim'den itibaren, İsrail yönetimi Filistin topraklarının gasbını artırarak 10 bin dönümden fazla toprağı tek taraflı olarak işgal etti.

Ayrıca, aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Filistinlilerin toprakları üzerinde yeni yasa dışı yerleşim alanları oluşturma planlarını açıkladı.

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