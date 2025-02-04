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İsrail Temsilcisi Danon: ABD, İsrail'i Zorlamayacak

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon, ABD'nin İsrail'e olan desteğinin devam ettiğini ve hiçbir konuda zorlamayacağını belirtti.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 14:23
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 14:23
İsrail Temsilcisi Danon: ABD, İsrail'i Zorlamayacak

İsrail Temsilcisi Danon: ABD'nin Tutumu Kesin

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Danny Danon, ABD'deki yeni yönetimin İsrail'e karşı duyduğu sempatiyi vurgulayarak, Hamas ile olan mücadeleleri konusunda ABD'nin kendilerini hiçbir şekilde zorlamayacağını ifade etti.

Danon, Yedioth Ahronoth gazetesine yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşecek görüşmeyi değerlendirdi. Danon, "ABD, İsrail'in güvenliğinin Hamas ile el ele gitmeyeceğini anlıyor. Bizi hiçbir şeye zorlamayacaklar," dedi.

ABD'nin Askeri Desteği ve Geçmiş İlişkiler

Danon, Trump yönetiminin askeri destek sağlama konusundaki tutumunu da örnek göstererek, "İsrail geçmişte de ABD ile tam mutabakat içinde olmayan kararlar aldı. Onlarla konuşacağız ama bizi çıkarlarımıza aykırı bir şey yapmaya zorlayacak bir el sıkışma olmayacak," ifadelerine yer verdi.

Ateşkes ve Esir Takası Konuları Görüşülecek

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması üzerindeki endişelere yanıt veren Danon, anlaşmanın sürdürülmesi konusunda ABD ile mutabık olduklarını savundu. Danon ayrıca, ABD yönetiminin hedefinin Hamas'ın Gazze'den çıkarılması, Suudi Arabistan ile normalleşme ve İran meselesinin bir arada halledilmesi olduğunu belirtti.

Netanyahu Washington'a Gidiyor

İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump'ın daveti üzerine Washington'a seyahat edecek. İkili arasında, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması, Suudi Arabistan-İsrail normalleşmesi ve İran ekseninin tüm unsurlarıyla yaşanan çatışma konularının ele alınması bekleniyor.

Ayrıca, Netanyahu'nun ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile de görüşmeler yaptığı bildirildi.

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