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İsrail, Trump'a Hediye Olarak Lübnan'da Ateşkes Teklifi Hazırlıyor

İsrail, Trump'a Lübnan'da ateşkes anlaşması sunarak erken bir dış politika zaferi elde etmek istiyor.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 12:04
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 12:04
İsrail, Trump'a Hediye Olarak Lübnan'da Ateşkes Teklifi Hazırlıyor

İsrail, Lübnan'da Ateşkes Anlaşmasını Hızlandırma Peşinde

İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer’in, ABD Başkanı seçilen Donald Trump ve damadı Jared Kushner’e Lübnan’da ateşkes anlaşmasının ilerletilmesine yönelik teklifler sunduğu iddia edildi.

The Washington Post gazetesinin üç mevcut ve eski İsrailli yetkiliye dayandırdığı habere göre, İsrail, Trump’a erken bir dış politika zaferi sağlamak amacıyla Lübnan’da ateşkes anlaşmasını hızlandırmak niyetinde.

Haberde, yetkililerin açıklamalarına göre, İsrailli Bakan Dermer’in, ABD’de Trump ve Kushner ile pazar günü Lübnan’daki ateşkese dair teklifleri görüştükten sonra Beyaz Saray’a giderek Biden yönetimi yetkilileriyle mevcut görüşmeleri ele aldığı kaydedildi.

İsrailli bir yetkilinin, “İsrail’in Trump’a ocak ayında Lübnan konusunda bir hediye vereceğine dair bir beklenti olduğu” yorumuna yer verilirken, başka bir yetkili, Trump ile görüşmelerin, Batı ve Rusya işbirliğini içeren Lübnan’da ateşkes önerisine odaklandığını açıkladı.

Haberin devamında, ateşkes teklifinin şartlarından birinin Hizbullah’ın Litani Nehri'nin ötesine çekilmesi olduğu belirtilirken, bir askeri yetkili, ateşkes görüşmelerinin başarısız olması durumunda Lübnan’da kara saldırılarına yönelik planların oluşturulduğu ifade edildi.

Hizbullah'a yakın bir kaynak, Hizbullah’ın geçici ateşkes çerçevesinde Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmeye hazır olduğunu öne sürerken, İsrailli bir yetkili, Lübnan ordusunun, ABD ve İngiltere gözetiminde, ilk 60 gün boyunca sınır bölgesinin kontrolünü sağlayacağı iddiasında bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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