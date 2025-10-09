İsrail, Trump'ın Çağrısından Bu Yana Gazze'de 126 Filistinliyi Öldürdü

Gazze Medya Ofisi: 4-8 Ekim arasında düzenlenen 271 saldırıda 126 Filistinli yaşamını yitirdi; uluslararası müdahale çağrısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 09.10.2025 01:02
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 01:02
4-8 Ekim arasında 271 saldırı; Gazze Medya Ofisi tepkili

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının kabul edilmesinin ardından gelen ateşkes çağrılarına rağmen saldırılarını sürdürdüğü bildirildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun 4 Ekim ila 8 Ekim tarihleri arasında Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine 271'den fazla saldırı düzenlediği; bu saldırılarda 75'i Gazze kentinden olmak üzere 126 Filistinlinin hayatını kaybettiği vurgulandı.

Metinde yer alan ifadede, "İşgalci İsrail ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu ateşkes çağrılarını ve teklife verilen olumlu yanıtı görmezden gelerek, Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına yönelik acımasız saldırılarını sürdürüyor." denildi.

Gazze'deki saldırıların İsrail'in soykırımının bir parçası olduğu iddia edilirken, açıklamada İsrail'in uluslararası sükûnet çağrılarını görmezden geldiğinin altı çizildi. Ayrıca İsrail'in Gazze'de işlenen suçlardan sorumlu tutulduğu belirtilerek, ABD yönetimi ve uluslararası topluma Gazze'ye saldırıları durdurma ve ateşkesi derinleştirme çağrısı yapıldı.

Haber metninde ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın 29 Eylül'de İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını ve Gazze'de ateşkesi içeren 20 maddelik bir plan açıkladığı; Hamas'ın ise 3 Ekim'de esir değişimini kabul ettiği ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini bildirdiği hatırlatıldı.

Trump'ın 4 Ekim'de sosyal medya hesabından yayınladığı video mesajda, Hamas'ın kalıcı barışı istediğine inandığını ve İsrail'in esirlerin çıkarılması için Gazze'yi bombalamayı derhal durdurması gerektiğini vurguladığı kaydedildi.

Son olarak, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 8 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü operasyonlarda, 20 binden fazlası çocuk ve 10 bini aşkını kadın olmak üzere 67 bin 173 Filistinlinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

