DOLAR
33,99 -0,08%
EURO
37,57 -0,41%
ALTIN
2.752,73 -0,26%
BITCOIN
1.969.644,67 -0,71%

İsrail, Tubas Kentinde Bir Filistinliyi Öldürdü

İsrail ordusu, Tubas'ta bir Filistinliyi vurdu. Saldırılar, El Faria Mülteci Kampı'na yönelik devam ediyor.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 08:34
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 08:34
İsrail, Tubas Kentinde Bir Filistinliyi Öldürdü

İsrail Ordusunun Tubas’taki Saldırısı

İsrail Savunma Gücü, Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tubas şehrindeki El Faria Mülteci Kampı’nda bir Filistinliyi açtığı ateşle öldürdü.

Hayatını Kaybeden Kişi

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın aktardığı bilgilere göre, hayatını kaybeden kişi 46 yaşındaki Sufyan Cevad Fayiz Abdulcevad. Abdulcevad, İsrail keskin nişancısı tarafından vurulmuş.

Devam Eden Saldırılar

Yerel kaynakların bildirdiğine göre, 24 saat boyunca süren saldırılar kapsamında İsrail güçleri El Faria Mülteci Kampı’na gece saatlerinde baskın düzenledi.

Ölü Sayısı Artıyor

Son günlerde, işgal altında olan Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki çatışmalarda, 7 Ekim 2023'ten bu yana yaklaşık 700 Filistinli yaşamını yitirmiştir. Bu olay, bölgede tırmanan gerilimi bir kez daha gözler önüne seriyor.

İLGİLİ HABERLER

Eğitim Desteği Müjdesi Geldi: 3.000 TL Veriliyor

Öğrencilere 2 dönemde 2 destek! 7.000 TL’ye ek 8.000 TL tek seferde ödenecek

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 10-11 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

Okullara 120 Bin İUP Personel Alımı Kura Sonuçları Açıklandı! Sonuç Sorgulama Ekranı ve İstenen Belgeler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de Silahlı Saldırı Sonrası İntihar Olayı
2
İsrail'in Gazze'ye Saldırıları: 456 Filistinli Hayatını Kaybetti
3
Narkoçelik-37 Operasyonunda 227 Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı
4
Mersin Tarsus'ta Silahlı Kavga: 3 Ölü, 5 Yaralı
5
Vinç Operatöründen Unutulmaz Gelin Alma Töreni
6
Gündem Özeti: Kritik Gelişmeler ve Etkinlikler
7
İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Artıyor

Bu bankada parası olanın ay sonunda hesabına şartsız 6 bin 550 TL yatacak

İcradan Satılık 2022 Model FIAT Marka Araç: 825.000 TL Muhammen Bedelle Satışa Çıkarıldı

Elektrikli Otomobil Alacaklar Dikkat! 928 Bin TL’ye 600 Km Menzil Sunan Yeni Nesil Araç Satışa Çıktı

Selpak Süper Soft Üç Katlı Tuvalet Kağıdı 96'lı Rulo Büyük İndirimde! 1450 TL’den 894 TL’ye Düştü

Okullara 120 Bin İUP Personel Alımı Kura Sonuçları Açıklandı! Sonuç Sorgulama Ekranı ve İstenen Belgeler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı KPSS'li ve KPSS'siz Yüksek Maaş ile Personel Alacak! Başvuru Şartları ve Detaylar

TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Projeleri

En düşük emekli maaşı 14.500 TL! İşte 4A- 4B'liye OVP zammı

Öğrencilere 2 dönemde 2 destek! 7.000 TL’ye ek 8.000 TL tek seferde ödenecek

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 10-11 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

O emekliye 5.000 TL ek ödeme çıktı! Tek seferlik ikramiye gibi verilecek

Eğitim Desteği Müjdesi Geldi: 3.000 TL Veriliyor