İsrail, Tubas Kentinde Bir Filistinliyi Öldürdü

İsrail Ordusunun Tubas’taki Saldırısı

İsrail Savunma Gücü, Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tubas şehrindeki El Faria Mülteci Kampı’nda bir Filistinliyi açtığı ateşle öldürdü.

Hayatını Kaybeden Kişi

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın aktardığı bilgilere göre, hayatını kaybeden kişi 46 yaşındaki Sufyan Cevad Fayiz Abdulcevad. Abdulcevad, İsrail keskin nişancısı tarafından vurulmuş.

Devam Eden Saldırılar

Yerel kaynakların bildirdiğine göre, 24 saat boyunca süren saldırılar kapsamında İsrail güçleri El Faria Mülteci Kampı’na gece saatlerinde baskın düzenledi.

Ölü Sayısı Artıyor

Son günlerde, işgal altında olan Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki çatışmalarda, 7 Ekim 2023'ten bu yana yaklaşık 700 Filistinli yaşamını yitirmiştir. Bu olay, bölgede tırmanan gerilimi bir kez daha gözler önüne seriyor.