DOLAR
37,9 0,1%
EURO
40,86 -0,05%
ALTIN
3.796,59 0,35%
BITCOIN
3.225.543,52 -3,16%

İsrail, Tulkerim'de Patlayıcı Laboratuvarı İddiasıyla 12 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail ordusu, Tulkerim'de bir patlayıcı laboratuvarı bulduğunu ileri sürerek 12 Filistinliyi gözaltına aldı.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 18:25
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 18:25
İsrail, Tulkerim'de Patlayıcı Laboratuvarı İddiasıyla 12 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Tulkerim kentinde bir patlayıcı üretim laboratuvarı ele geçirildiğini açıkladı. Bu operasyon sonucunda en az 12 Filistinli gözaltına alındı.

İsrail ordusundan gelen bilgilere göre, Batı Şeria’da düzenlenen baskınlarda patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ve ekipmanlar bulundu. Bu gelişmeler, Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı’nda Filistinlilerin evlerinden zorla çıkarılmasıyla da bağlantılı olarak yaşanıyor.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail’in Tulkerim ve çevresindeki mülteci kamplarına yönelik saldırılarının 65 günü geçtiğini, özellikle Nur Şems Kampı’na yönelik baskınların geçtiğimiz 52 gündür devam ettiğini bildirdi.

İsrail ordusu, son iki aydır Tulkerim Mülteci Kampı, Cenin Mülteci Kampı ve Nur Şems Mülteci Kampı’na yönelik kapsamlı saldırı ve baskınlar düzenliyor. Bu baskınlarda çok sayıda Filistinlinin yaşamını yitirdiği, gözaltına alındığı ve bazı ailelere saha sorgusu yapıldığı bildiriliyor.

Filistinli yetkililer, bu saldırıları Binyamin Netanyahu hükümetinin Batı Şeria’yı ilhak etme planlarının bir parçası olarak yorumluyor. Bu adımların, iki devletli çözümün sona ermesi anlamına geleceği yönünde uyarılarda bulunuluyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başlangıç tarihi olan 7 Ekim 2023'ten bu yana, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltı ve saldırılarda önemli bir artış gözlemlenmekte. Bu süreçte, İsrail askerleri ve yerleşimcilerin saldırılarında 167'si çocuk olmak üzere 940 Filistinli hayatını kaybetti, 7 bine yakın kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nde ise, aynı tarihten beri yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 399’a, yaralıların sayısı ise 114 bin 583’e ulaştı.

İLGİLİ HABERLER

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

2025 Aile Yılı'nda Doğum Yardımı Resmi Hale Geliyor

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

Emeklilere Faizsiz Kredi Desteği: Yeni Fırsatlar!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Savcılığı'ndan 'Boykot' Söylemlerine Soruşturma
2
Çorum'da 2 Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı
3
Marine Le Pen'in Temyiz Kararı 2026'da Açıklanacak
4
Manisa’da Trafik Kazası: 5 Yaralı
5
Bülent Turan: 'Sokaktan Uzak Durun, Terörsüz Bir Türkiye İçin Birlikte Hareket Edelim'
6
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Dezenformasyon Uyarısı
7
Tom Barrack'tan Türkiye'nin Stratejik Rolüne Vurgu: 'NATO'ya Katkıları Saymakla Bitmez'

2025 Aile Yılı'nda Doğum Yardımı Resmi Hale Geliyor

Emeklilere Faizsiz Kredi Desteği: Yeni Fırsatlar!

Denizbank ve Trendyol'dan 0.99 Faizli Kredi Desteği: Son Günler!

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!