İsrail, Tulkerim Mülteci Kampı'nda 5 Kızılay Görevlisini Gözaltına Aldı

Filistin Kızılayı'ndan Açıklama

Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim Mülteci Kampı'nda görevli 5 Kızılay çalışanını gözaltına aldığını duyurdu. Kurum, gözaltına alınan ekip üyeleri ile olan iletişimin kesildiğini belirtti.

Uluslararası Destek Arayışı

Kızılay'dan yapılan açıklamada, "İşgal güçleri, Tulkerim Kampı'nda çalışan ekibimizden 5 kişiyi gözaltına aldı." denilirken, ekibin durumu hakkında bilgi almak ve serbest bırakılmalarını sağlamak amacıyla Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile iletişime geçildiği ifade edildi.

Çatışmalar ve Sonuçları

Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre, İsrail ordusu Tulkerim'deki baskınlarının ardından bölgede Filistinli gruplarla çatışmalara yol açtı ve bu çatışmalar sırasında birçok patlama sesi duyuldu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Tulkerim’deki baskın sırasında biri kadın olmak üzere iki kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Ayrıca, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını işgal eden gruplar arasında yaşanan olaylarda toplamda 699 Filistinli hayatını kaybetti.