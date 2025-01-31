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İsrail, Tulkerim Mülteci Kampı'ndan 150 Filistinliyi Göçe Zorladı

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Tulkerim Mülteci Kampı'ndaki 150 Filistinliyi göçe zorladı. Saldırılar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 14:53
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 14:53
İsrail, Tulkerim Mülteci Kampı'ndan 150 Filistinliyi Göçe Zorladı

İsrail Ordusu, 150 Filistinliyi Göçe Zorluyor

İsrail ordusu, bu sabah Batı Şeria'nın Tulkerim Mülteci Kampı'nda 150 Filistinliyi göçe zorlamak amacıyla "tahliye emri" çıkardığını duyurdu. Son beş gündür kamp bölgesinde düzenlediği şiddetli saldırılarla dikkat çeken İsrail güçleri, Filistin Kızılayı'nın açıklamasına göre, aileleri evlerini terk etmeye zorladı.

Kızılay Ekipleri Yardımda Bulundu

Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun zorla göçe maruz kalan Filistinlilere yardım ulaştırmak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Saldırılar sebebiyle hastaların kamptan ambulanslarla taşındığı da kaydedildi.

Şiddetli Saldırılar Sürüyor

İsrail ordusunun 21 Ocak'tan itibaren Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'nda sürdürdüğü operasyonlar, 27 Ocak itibarıyla Tulkerim bölgesine sıçradı. Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin kuşatma altında tuttuğu bölgede evlere baskınlar düzenlediğini, aldı alt yapıya zarar verdiğini ve mağdur olan Filistinli aileleri zorla yerlerinden ettiğini bildiriyor.

Tulkerim'de Can Kaybı ve Yaralanmalar

Tulkerim’deki saldırılar sonucunda 3 Filistinli yaşamını yitirirken, birçok kişi de yaralandı. İsrail güçlerinin iki eve gerçek mermi ve ses bombalarıyla ateş açtığı, ayrıca iki kişiyi gözaltına aldığı sayesinde rapor edildi.

Filistin Kaybının Büyüklüğü

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki çatışmalarda, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana 167'si çocuk olmak üzere 892 Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail ordusunun artan saldırganlığı, bölgedeki insani durumu daha da zorlaştırıyor.

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