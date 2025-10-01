İsrail: Uçak 'teknik arıza' nedeniyle Akdeniz'e füze attı; Netzarim Koridoru kapatıldı

İsrail ordusu, bir savaş uçağının 'teknik arıza' nedeniyle Akdeniz'e füze ateşlediğini bildirdi; Netzarim Koridoru güneyden geçişlere kapatıldı.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 16:25
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 16:25
İsrail: Uçak 'teknik arıza' nedeniyle Akdeniz'e füze attı; Netzarim Koridoru kapatıldı

İsrail ordusu: Savaş uçağı 'teknik arıza' nedeniyle Akdeniz'e füze attı

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik operasyonlara katılan bir savaş uçağının Akdeniz'e doğru füze ateşlediğini ve mühimmatın Akdeniz üzerinde infilak ettiğini açıkladı. Olayın, ordunun ifadesiyle 'teknik bir arıza' sonucu meydana geldiği iddia edildi.

Ordunun açıklaması ve soruşturma

Açıklamada, operasyonlarda görevli uçağın, Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye ilerlediği sırada Akdeniz'e doğru füze ateşlediği ve mühimmatın Akdeniz üzerinde infilak ettiği bildirildi. İsrail ordusu, iddiaya ilişkin soruşturma yürüttüğünü kaydetti.

Netzarim Koridoru'nda gelişme

Ordu ayrıca, Gazze Şeridi'nin kuzey ve güneyini birbirinden ayıran Netzarim Koridoru'nun tamamıyla işgal edildiğini ve koridorun güneyden geçişlere kapatıldığını duyurdu. Açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyine de saldırılar düzenlendiği ifade edildi.

Saldırıların arka planı ve insani bilanço

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 66 bin 148 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ise 13 bin 280 kişi yaşamını yitirdi, 56 bin 675 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana, İsrail-ABD güdümlü 'Gazze İnsani Yardım Vakfı' tarafından kurulan dağıtım bölgelerinde hedef alınan siviller nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 580'e; yaralı sayısı ise 18 bin 930 olarak açıklandı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladığı, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurduğu belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Atina'da 'Students for Gaza' Sumud Filosu'na Dayanışma Mesajı
2
Aylin Nazlıaka Aksaray'da: CHP Merkez İlçe 14. Olağan Kongresi'nde İktidar Mesajı
3
Meteoroloji Uyardı: Batı Karadeniz ve Marmara'ya Yarına Fırtına
4
Japonya'da sıcak çarpması vakaları ilk kez 100 bini geçti
5
Fransa'dan Sert Kınama: Aden Körfezi'nde Minervagracht'a Husi Saldırısı
6
Tunceli'de TOKİ: 214 Konut ve 3 İş Yeri Tamamlandı — Vali Aygöl İnceledi
7
Mersin Anamur'da İki Motosiklet Çarpıştı: Sürücüler Öldü

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin