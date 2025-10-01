İsrail: Uçak 'teknik arıza' nedeniyle Akdeniz'e füze attı; Netzarim Koridoru kapatıldı

İsrail ordusu: Savaş uçağı 'teknik arıza' nedeniyle Akdeniz'e füze attı

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik operasyonlara katılan bir savaş uçağının Akdeniz'e doğru füze ateşlediğini ve mühimmatın Akdeniz üzerinde infilak ettiğini açıkladı. Olayın, ordunun ifadesiyle 'teknik bir arıza' sonucu meydana geldiği iddia edildi.

Ordunun açıklaması ve soruşturma

Açıklamada, operasyonlarda görevli uçağın, Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye ilerlediği sırada Akdeniz'e doğru füze ateşlediği ve mühimmatın Akdeniz üzerinde infilak ettiği bildirildi. İsrail ordusu, iddiaya ilişkin soruşturma yürüttüğünü kaydetti.

Netzarim Koridoru'nda gelişme

Ordu ayrıca, Gazze Şeridi'nin kuzey ve güneyini birbirinden ayıran Netzarim Koridoru'nun tamamıyla işgal edildiğini ve koridorun güneyden geçişlere kapatıldığını duyurdu. Açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyine de saldırılar düzenlendiği ifade edildi.

Saldırıların arka planı ve insani bilanço

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 66 bin 148 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ise 13 bin 280 kişi yaşamını yitirdi, 56 bin 675 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana, İsrail-ABD güdümlü 'Gazze İnsani Yardım Vakfı' tarafından kurulan dağıtım bölgelerinde hedef alınan siviller nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 580'e; yaralı sayısı ise 18 bin 930 olarak açıklandı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladığı, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurduğu belirtildi.