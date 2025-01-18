İsrail Uçaklarından Gazze'ye Provokatif Broşürler: Ateşkese Saatler Kala Şok Edici Mesajlar

İsrail savaş uçakları, ateşkese saatler kala Gazze'ye soykırım temalı broşürler attı, dikkat çekici mesajlar içeren bu hamle tartışmalara yol açtı.

Yayın Tarihi: 18.01.2025 22:35
Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 22:35
İsrail Uçaklarından Gazze'ye Provokatif Broşürler: Ateşkese Saatler Kala Şok Edici Mesajlar

Provokatif Broşürler Gazze’yi Sarsıyor

İsrail ordusuna ait uçakların, ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesine saatler kala Gazze Şeridi'ne çeşitli bölgelerde bırakmış olduğu broşürler büyük tepkiye yol açtı. Söz konusu broşürlerinde, İsrail'in saldırılarından dolayı yıkılan evlerin fotoğrafları yer almakta ve üzerlerine "Zafer kapıda mı yoksa henüz değil mi?" gibi alaycı ifadeler yazılmıştır.

Hayatın Zorluklarını Yansıtan İfadeler

Bazı broşürlerde ise, yıkılan binaların enkazlarında ağlayan çocuklar, yaşlılar ve kadınların çizimlerinin altında "direniş için yeni bir zafer" ifadesi yer almaktadır. Bu tür mesajlarla yapılan bu provokasyon, Gazze halkı üzerinde büyük bir etki yaratmıştır.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

Katar tarafından yapılan açıklamalara göre, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda bir anlaşmaya varılmıştır. Bu anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek ve 3 aşamadan oluşacaktır. İlk aşamada, 42 gün boyunca İsrailli 33 esir serbest bırakılacaktır.

İnsani Yardımlar ve Yerinden Edilen Filistinliler

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların etkin bir şekilde ulaşmasını ve yerinden edilen Filistinlilerin evlerine geri dönebilmesini içermektedir. İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla kamuoyuna duyurulacaktır.

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