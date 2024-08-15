İsrail, UCM'nin Netanyahu Hakkında Yakalama Kararını Önlemeye Çalışıyor

İsrail'in UCM ile İlişkileri Sarsılıyor

İsrail yönetimi, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından alınan potansiyel yakalama kararlarını önleme yollarını arıyor. Başbakan Binyamin Netanyahu, Başsavcı Gali Baharav-Miara ve diğer yetkililerle yaptığı toplantıda, UCM'nin kendisi ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında alacağı yakalama kararını ele aldı.

Baharav-Miara'nın Önerisi

Başsavcı Baharav-Miara, UCM'nin Gazze Şeridi'ndeki insani durumu araştırmak üzere bir soruşturma komisyonu kurulması fikrini gündeme getirdi. Ancak bu komisyonun kurulmasının UCM'nin başvurusunu geri çektirip çektiremeyeceği konusunda karamsar bir görüş belirtti.

Uzmanların Görüşü

Kanal 12 televizyonuna yansıyan haberlerde, Baharav-Miara ve bazı uzmanların, UCM'nin alacağı yakalama kararının önlenmesinin en etkili yolunun bağımsız bir komisyon kurulmasından geçtiğini vurguladığı belirtildi. Bu bağlamda, Baharav-Miara'nın Netanyahu'ya bu konuda baskı yaptığı iddia edildi.

UCM başvurusunun arka planı

UCM Başsavcısı Kerim Han, 20 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Netanyahu ve Gallant'ın 8 Ekim 2023 tarihinden itibaren Gazze'deki faaliyelerine dayanarak 'savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar' işledikleri gerekçesiyle yakalama kararı başvurusunda bulunduğunu ifade etti.

İsrail'in uluslararası hukuk ve insani haklar konusundaki kaygıları ise giderek artmaya devam ediyor; bu durum da ülkedeki siyasi atmosferi etkileyen önemli bir faktör olmaya şimdiden başladı.