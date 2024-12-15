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İsrail, UCM'nin Netanyahu ve Gallant Hakkındaki Tutuklama Kararına İtiraz Etti

İsrail, UCM'nin Netanyahu ve Gallant'a yönelik tutuklama kararına resmi itirazda bulundu.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 18:42
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 18:42
İsrail, UCM'nin Netanyahu ve Gallant Hakkındaki Tutuklama Kararına İtiraz Etti

İsrail, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından alınan tutuklama kararına karşı harekete geçti. 21 Kasım’da Başbakan Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında verilen karar, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar gerekçe gösterilerek alındı.

İsrail ordu radyosu, söz konusu kararın temyize taşınmasıyla ilgili detayları paylaştı. UCM'nin yönlendirmesiyle, Netanyahu ve Gallant’ın Avrupa Birliği üyesi ülkeler başta olmak üzere, Japonya, Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda, İngiltere ve birçok Afrika ülkesine seyahat etmeleri zorlaşacak.

Bu gelişme, bölgedeki siyasi gerilimleri daha da artırabilir ve uluslararası diplomasi açısından önemli bir engel teşkil edebilir.

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