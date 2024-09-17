İsrail, Uluslararası STK'ların Vize Başvurularını Durdurdu

İsrail'den Vize Engeli

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail’in uluslararası sivil toplum kuruluşlarına (STK) yönelik vize uygulamalarını durdurduğunu duyurdu.

İnsani Yardımın Giderek Azalması

Lazzarini, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail hükümetinin insani yardım kuruluşlarına karşı tutumunu eleştirerek, bu durumu "saldırıların vahşeti ve siviller üzerindeki etkilerini iletenlerin temsiliyetinin azalması" olarak nitelendirdi. Bunun yanı sıra, insani yardım ihtiyaçlarının artış gösterdiği bir dönemde daha fazla yardım çalışanına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

İsrail Yetkililerinin Açıklaması

Lazzarini, konu ile ilgili olarak şunları ifade etti: "İsrailli yetkililer, uluslararası STK’ların başkanlarına ve çalışanlarına vize vermeyi durdurdu. Bu kuruluşlar, yıllardır BM ile işbirliği içinde acil durumlar için insani yardım sağlıyor."

Kısıtlamaların Kaldırılması Gerekiyor

Son olarak Lazzarini, İsrail’in insani yardım kuruluşlarına ve uluslararası medyanın faaliyetlerini engellemesi durumuna dikkat çekerek, bu kısıtlamaların bir an önce kaldırılması gerektiğini vurguladı.