DOLAR
34,25 0,11%
EURO
37,32 -0,21%
ALTIN
3.023,49 1,53%
BITCOIN
2.422.830,84 2,67%

İsrail, UNRWA Merkezini Yıktı: Filistinli Mültecilere Destek Giderek Azalıyor

İsrail, UNRWA'nın Batı Şeria'daki merkezini yıkarak Filistinli mültecilere yönelik destekleri azaltmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 16:20
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 16:20
İsrail, UNRWA Merkezini Yıktı: Filistinli Mültecilere Destek Giderek Azalıyor

İsrail Ordusu UNRWA'yı Hedef Aldı

İsrail, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan merkezinin tamamen yıkılmasına neden oldu. Nur Şems Kampı Halk Komitesi Başkanı Nihad Çavuş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İsrail ordusuna ait askeri buldozerler, kampta bulunan UNRWA merkezini yıktı. Merkez, 200 metrekarelik bir alan içerisinde yer alıyordu ve bölge halkının ihtiyaçlarına cevap veriyordu" ifadelerini kullandı.

Geçmişteki Saldırılar ve Merkezin Önemi

Çavuş, UNRWA merkezinin daha önce de İsrail tarafından saldırılara uğradığını ve kısmen tahrip olduğunu hatırlatarak, "Bugün işgalci İsrail ordusu bu merkezi tamamen yıktı" şeklinde konuştu. Merkez, Nur Şems kampının yönetimi ve sağlık hizmetlerini sağlayan bölümleri içermekteydi, bu nedenle artık kullanılamaz hale geldi.

UNRWA ve Filistinli Çocuklar

FA diline göre, Nur Şems kampında UNRWA'ya bağlı 1536 çocuğun eğitim aldığı iki okul ile çeşitli sağlık hizmetleri veren bir merkez de bulunmaktadır.

İsrail Meclisi'nden Yasa Tasarısı

İsrail Meclisi, UNRWA'nın işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerine son verilmesini amaçlayan bir yasa tasarısını kabul etti. Milyonlarca Filistinliye yardım sağlama misyonu olan UNRWA, 7 Ekim 2023'te başlayan Gazze saldırılarının hemen ardından hedef haline geldi.

UNRWA'nın Çalışanları ve İddialar

İsrail yönetimi, yalnızca Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan UNRWA'nın 14 çalışanının "7 Ekim saldırılarına katıldığı" yönündeki iddiaları gerekçe göstererek, Ajansın kapatılması gerektiğini savundu. Tel Aviv yönetimi, Batı Şeria, Doğu Kudüs, Lübnan ve Ürdün'deki Filistinli mültecilere hizmet eden, sağlık, eğitim ve sosyal hizmet faaliyetleri yürüten UNRWA'nın kapatılması için yürüttüğü kampanyayı sürdürüyor.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Brand Week İstanbul 2023: Bir Tarihin Başlangıcı
2
Türkiye ve Senegal Arasında Beş Anlaşma İmzalandı
3
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Bütçe Görüşmelerinde Önemli Açıklama
4
Konya'da Trafik Kazası Güvenlik Kamerasına Yansıdı
5
İsrail'in Kuzeyinde Roket Saldırısı: 2 Ölü
6
Almanya'dan İran'a Tepki: Başkonsolosluklar Kapatılıyor
7
Muğla'da Düzensiz Göçmen Kurtarması

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de

Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi ve asgari ücret zammı için net tavır: AÇIKLANDI!

Tam kış mevsimine 1 kala BOTAŞ açıkladı! İşte doğalgaz tarifeleri Kasım güncellemesi

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı