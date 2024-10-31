İsrail, UNRWA Merkezini Yıktı: Filistinli Mültecilere Destek Giderek Azalıyor

İsrail Ordusu UNRWA'yı Hedef Aldı

İsrail, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan merkezinin tamamen yıkılmasına neden oldu. Nur Şems Kampı Halk Komitesi Başkanı Nihad Çavuş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İsrail ordusuna ait askeri buldozerler, kampta bulunan UNRWA merkezini yıktı. Merkez, 200 metrekarelik bir alan içerisinde yer alıyordu ve bölge halkının ihtiyaçlarına cevap veriyordu" ifadelerini kullandı.

Geçmişteki Saldırılar ve Merkezin Önemi

Çavuş, UNRWA merkezinin daha önce de İsrail tarafından saldırılara uğradığını ve kısmen tahrip olduğunu hatırlatarak, "Bugün işgalci İsrail ordusu bu merkezi tamamen yıktı" şeklinde konuştu. Merkez, Nur Şems kampının yönetimi ve sağlık hizmetlerini sağlayan bölümleri içermekteydi, bu nedenle artık kullanılamaz hale geldi.

UNRWA ve Filistinli Çocuklar

FA diline göre, Nur Şems kampında UNRWA'ya bağlı 1536 çocuğun eğitim aldığı iki okul ile çeşitli sağlık hizmetleri veren bir merkez de bulunmaktadır.

İsrail Meclisi'nden Yasa Tasarısı

İsrail Meclisi, UNRWA'nın işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerine son verilmesini amaçlayan bir yasa tasarısını kabul etti. Milyonlarca Filistinliye yardım sağlama misyonu olan UNRWA, 7 Ekim 2023'te başlayan Gazze saldırılarının hemen ardından hedef haline geldi.

UNRWA'nın Çalışanları ve İddialar

İsrail yönetimi, yalnızca Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan UNRWA'nın 14 çalışanının "7 Ekim saldırılarına katıldığı" yönündeki iddiaları gerekçe göstererek, Ajansın kapatılması gerektiğini savundu. Tel Aviv yönetimi, Batı Şeria, Doğu Kudüs, Lübnan ve Ürdün'deki Filistinli mültecilere hizmet eden, sağlık, eğitim ve sosyal hizmet faaliyetleri yürüten UNRWA'nın kapatılması için yürüttüğü kampanyayı sürdürüyor.