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İsrail, UNRWA'nın Doğu Kudüs'teki Faaliyetlerini Durdurdu

İsrail, UNRWA'nın Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini sonlandırarak, çalışanlarını bölgeden tahliye etti.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 17:37
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 17:37
İsrail, UNRWA'nın Doğu Kudüs'teki Faaliyetlerini Durdurdu

İsrail'den Çarpıcı Adım: UNRWA'nın Faaliyetleri Durduruldu

İsrail, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) işgal altındaki Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini durdurma kararını uygulamaya koydu. Bu karar doğrultusunda, UNRWA'nın BM çalışanları Doğu Kudüs'ü terk ederken, yerel çalışanlar da merkezlerine gelmedi.

Kararın Arka Planı ve Gelişmeler

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon, 28 Ocak'ta yaptığı açıklamada, UNRWA'nın Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini durdurmasını talep etmişti. Üst üste gelen baskıların ardından, söz konusu ajansın çalışanlarının bölgeden ayrılışı hızlandı.

Ayrıca, İsrail Meclisi Ekim 2024 için UNRWA'nın Doğu Kudüs ile birlikte İsrail'deki faaliyetlerine son verilmesini öngören bir yasa tasarısını da kabul etti.

UNRWA'nın Rolü ve Eleştiriler

1950 yılından bu yana faaliyetlerine devam eden UNRWA, BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim ve barınma yardımları sunan önemli bir kuruluş konumundadır. Bugün itibarıyla 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlamakta olan ajans, 75 yıl boyunca birçok zorlukla karşılaşmıştır.

Özellikle Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim 2023'te başlayan saldırılardan sonra UNRWA'ya karşı şiddetli bir karalama kampanyası başlatan İsrail yönetimi, ajansın içinde bulunduğu koşulları eleştirerek, 14 çalışanının 7 Ekim saldırılarına katıldığını iddia etmiştir.

Son olarak, UNRWA'nın yasaklanmasını hedefleyen yasa tasarısı İsrail Meclisi'nden 28 Ekim’de geçirilmiştir ve bu durum, Filistinli mülteciler için derin bir belirsizlik yaratmaktadır.

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