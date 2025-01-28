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İsrail UNRWA'nın Doğu Kudüs'teki Faaliyetlerini Durdurmasını İstedi

İsrail, UNRWA'nın Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini 48 saat içinde sonlandırmasını talep etti ve iletişimi keseceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 19:58
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 19:58
İsrail UNRWA'nın Doğu Kudüs'teki Faaliyetlerini Durdurmasını İstedi

İsrail UNRWA'nın Faaliyetlerini Sonlandırmasını İstiyor

İsrail yönetimi, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı olan UNRWA'dan işgal altındaki Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini derhal sonlandırmasını ve 48 saat içinde kentteki tüm yerleşkelerini boşaltmasını talep etti.

İsrail'den Açıklama

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon, düzenlediği basın toplantısında UNRWA ile iletişiminin 48 saat içinde sona ereceğini duyurdu. Bu açıklama, İsrail Meclisi'nin Ekim 2024'te UNRWA'nın işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'deki faaliyetlerine son verme önerisini içeren yasa tasarısını kabul etmesinin ardından geldi.

UNRWA'nın Rolü ve Eleştiriler

UNRWA, 1950 yılından beri Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim ve barınma gibi insani yardımlar sağlamaktadır. Bugün, bu ajans 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek vermektedir. Ancak, ajansın tesisleri, geçirdiği 75 yıl boyunca sık sık İsrail tarafından vurulmuş ve tonlarca gıda ile ilaç kaybı yaşamıştır.

İsrail yönetimi, 7 Ekim 2023'te Gazze'ye saldırıların başlamasıyla, UNRWA'ya karşı karalama kampanyası yürütmeye başladı. Özellikle Gazze'de 12 bin çalışana sahip olan UNRWA'nın 14 çalışanının "7 Ekim saldırılarına katıldığı" iddiaları üzerinden ajansın kapatılmasını savunuyor.

UNRWA'nın yasaklanmasını hedefleyen yasa tasarısı, 28 Ekim'de İsrail Meclisi'nden geçirildi ve 30 Ocak’ta yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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