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İsrail, Ürdün Barosu Başkan Yardımcısı'nın Bayrağına Basma Eylemini Kınadı

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Ürdünlü avukatın İsrail bayrağına basma eylemini kınayarak, barış anlaşmasına aykırı olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 16:08
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 16:08
İsrail, Ürdün Barosu Başkan Yardımcısı'nın Bayrağına Basma Eylemini Kınadı

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan Sert Tepki

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Ürdün Barosu Başkan Yardımcısı Velid el-Advan'ın başkent Amman'daki baro girişine çizilen İsrail bayrağına basarak poz vermesini kınadı. Bu eylem, Filistinlilerin öldürülmesine tepki olarak gerçekleştirilmişti.

Bakanlık Sözcüsünden Açıklama

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oren Marmorstein, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bayrağın baro binasının girişine çizilmesinin İsrail ile Ürdün arasındaki barış anlaşmasının ruhuna aykırı bir eylem olduğunu belirtti. Marmorstein, Amman yönetiminden olayı kınamasını ve benzer olayların önlenmesi için tedbirler almasını talep ettiklerini aktardı.

Ürdün Makamlarından Beklenen Tepki

Marmorstein, Ürdün makamlarından gelen kınama eksikliğini "endişe verici" olarak nitelendirdi. Ayrıca, İsrail'deki Ürdün Büyükelçiliğine resmi bir protesto ileterek, bu tür olayların gelecekte tekrarlanmaması için önlemler alınmasını istediklerini ifade etti.

Velid el-Advan'ın Açıklamaları

Ürdün Barosu Başkan Yardımcısı Velid el-Advan, yaptığı açıklamada, "İsrail bir işgalcidir, Filistin davanın sahibidir, İsrail ordusu insan haklarını ve uluslararası hukuku ihlal ediyor. Sendika girişinin zeminine bayrak çizilmişti ve ben de üzerine bastığım bir fotoğraf çektim ve bu fotoğraf viral oldu. Bu, göğsümde bir onur nişanesi olarak taşıdığım bir eylemdir. Bu bayrak, gerçek sahipleri Filistinliler olan bir toprağın işgalcilerini temsil ediyor" ifadelerini kullandı.

Advan, eylemi, İsrail'in Filistinli masum insanları, çocukları, yaşlıları ve kadınları katletmesine yanıt olarak gerçekleştirdiğini vurguladı ve İsrail'in uluslararası hukuku ile insan haklarını ihlal ettiğini dile getirdi.

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