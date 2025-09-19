İsrail, Ürdün'den Gazze Yardımlarını Durdurdu

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Kral Hüseyin (Allenby) Köprüsü yakınlarında dün meydana gelen saldırıda 2 askerimizin hayatını kaybetmesi üzerine, Ürdün'den Gazze'ye yapılan yardım geçişlerinin durdurulmasını emretti.

Genelkurmay Açıklaması ve İnceleme

İsrail ordusunun yazılı açıklamasında, Zamir'in Kral Hüseyin (Allenby) Köprüsünde incelemelerde bulunduğu ve soruşturma tamamlanana kadar yardım konvoylarının girişinin durdurulması yönünde talimat verdiği belirtildi.

Açıklamada, Zamir'in bölgedeki incelemeleri sırasında şu ifadeleri kullandığı aktarıldı: "Dün burada 2 askerimiz öldü. Bu tehlikeli ve korkunç bir olay. Bunu derinlemesine soruşturmamız ve ders çıkarmamız gerekiyor. Bayram dönemi (gelecek hafta Roş Aşana Bayramı ile başlayıp Yom Kippur ve Sukkot ile devam edecek) arifesindeyiz. Bu, sürekli tetikte olmamız gereken bir dönem."

Saldırıya İlişkin Bilgiler

Batı Şeria ile Ürdün arasındaki sınır geçişi Kral Hüseyin Köprüsü'nde (Allenby) düzenlenen silahlı saldırıda 2 İsrail askerinin öldüğü bildirildi. İsrail basını saldırıyı gerçekleştiren kişinin çatışmada öldüğünü yazdı.

Haberlere göre saldırganın Ürdün vatandaşı olduğu ve Gazze'ye yardım taşıyan tırlardan birinin sürücüsü olarak görevlendirildiği iddia edildi.

Siyasi Kademeye Tavsiye

İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir'in, Ürdün'den yardım geçişinin askıya alınması yönündeki kararının siyasi kademeye tavsiye olarak iletildiği aktarıldı. Kararın, soruşturmanın sonuçlanmasına ve gerekli derslerin çıkarılmasına kadar süreceği bildirildi.