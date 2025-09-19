İsrail, Ürdün'den Gazze Yardımlarını Durdurdu

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Kral Hüseyin (Allenby) Köprüsü yakınındaki saldırı sonrası Ürdün'den Gazze'ye yardım geçişlerinin durdurulmasını emretti.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 17:49
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 17:49
İsrail, Ürdün'den Gazze Yardımlarını Durdurdu

İsrail, Ürdün'den Gazze Yardımlarını Durdurdu

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Kral Hüseyin (Allenby) Köprüsü yakınlarında dün meydana gelen saldırıda 2 askerimizin hayatını kaybetmesi üzerine, Ürdün'den Gazze'ye yapılan yardım geçişlerinin durdurulmasını emretti.

Genelkurmay Açıklaması ve İnceleme

İsrail ordusunun yazılı açıklamasında, Zamir'in Kral Hüseyin (Allenby) Köprüsünde incelemelerde bulunduğu ve soruşturma tamamlanana kadar yardım konvoylarının girişinin durdurulması yönünde talimat verdiği belirtildi.

Açıklamada, Zamir'in bölgedeki incelemeleri sırasında şu ifadeleri kullandığı aktarıldı: "Dün burada 2 askerimiz öldü. Bu tehlikeli ve korkunç bir olay. Bunu derinlemesine soruşturmamız ve ders çıkarmamız gerekiyor. Bayram dönemi (gelecek hafta Roş Aşana Bayramı ile başlayıp Yom Kippur ve Sukkot ile devam edecek) arifesindeyiz. Bu, sürekli tetikte olmamız gereken bir dönem."

Saldırıya İlişkin Bilgiler

Batı Şeria ile Ürdün arasındaki sınır geçişi Kral Hüseyin Köprüsü'nde (Allenby) düzenlenen silahlı saldırıda 2 İsrail askerinin öldüğü bildirildi. İsrail basını saldırıyı gerçekleştiren kişinin çatışmada öldüğünü yazdı.

Haberlere göre saldırganın Ürdün vatandaşı olduğu ve Gazze'ye yardım taşıyan tırlardan birinin sürücüsü olarak görevlendirildiği iddia edildi.

Siyasi Kademeye Tavsiye

İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir'in, Ürdün'den yardım geçişinin askıya alınması yönündeki kararının siyasi kademeye tavsiye olarak iletildiği aktarıldı. Kararın, soruşturmanın sonuçlanmasına ve gerekli derslerin çıkarılmasına kadar süreceği bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kastamonu'da 8 Firari FETÖ Hükümlüsü Yakalandı
2
DEA'nin Meksika Kartellerine Askeri Müdahale Çağrısı Beyaz Saray ve Pentagon'da Tartışma Yarattı
3
Mustafa Elitaş Kayseri'de: 'Netanyahu ve çevresindeki insanlar her türlü lanete layık'
4
Manisa'da Amcasını Bıçaklayan Kişi Tutuklandı
5
Erdoğan: TEKNOFEST İstanbul'da Türk Savunma Sanayinde Farklı Bir İvme
6
Adana'da Market Zinciri Deposunda Yangın Söndürüldü
7
HSK Müfettişine Bıçaklı Saldırı: Berat Çingay'ın Duruşması Sürüyor

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek