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İsrail Ürdün Sınır Kapısı Kapatıldı: 3 Ölü

İsrail ile Ürdün arasındaki Kral Hüseyin Sınır Kapısı, silahlı saldırı sonrası çift yönlü olarak kapatıldı.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 11:58
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 11:58
İsrail Ürdün Sınır Kapısı Kapatıldı: 3 Ölü

İsrail ve Ürdün Arasındaki Sınır Kapısı Güvenlik Nedeniyle Kapatıldı

İsrail makamları, geçtiğimiz günlerde yaşanan bir silahlı saldırı sonucu 3 İsraillinin yaşamını yitirmesiyle birlikte, Kral Hüseyin (Allenby) Sınır Kapısı'nı çift yönlü olarak kapattı. Filistin devleti televizyonu'nun bildirdiğine göre, bu önlem, bölgedeki güvenlik kaygılarının artmasıyla yürürlüğe girdi.

Yollar ve Güvenlik Önlemleri

Bölgedeki AA muhabirlerinden alınan bilgiye göre, işgal altındaki Batı Şeria'nın doğusunda yer alan Eriha kenti güzergahındaki tüm yollar da İsrail askerleri tarafından kapatıldı. Bununla birlikte, silahlı saldırı sırasında olay yerine yakın olan iki şoför ve işçilerin "saldırganla ilişkili olabileceği" gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

Olayın İncelenmesi

Öte yandan, Ürdün İçişleri Bakanlığı da saldırıya dair inceleme başlatarak durumu derinlemesine araştırmaya başladı. Saldırıda hayatını kaybeden 3 İsrailli sivilin yanı sıra, saldırganın da etkisiz hale getirildiği yetkililer tarafından açıklandı.

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