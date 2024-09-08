İsrail-Ürdün Sınırında Silahlı Saldırı: 3 İsrailli Hayatını Kaybetti

İsrail-Ürdün Sınırında Gerçekleşen Silahlı Saldırı

İsrail ile Ürdün arasında yer alan Kral Hüseyin Sınır Kapısı'nda meydana gelen silahlı saldırıda, yaralanan 3 İsrailli'nin hayatını kaybettiği bildirildi. Olayın Detayları

İsrail ordusu tarafından yayımlanan resmi açıklamaya göre, söz konusu saldırı, Kral Hüseyin Sınır Kapısı üzerinde bir kamyondan inen bir kişinin güvenlik güçlerine ateş açması sonucu gerçekleşti. Saldırıda yaralanan 3 İsrailli, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırgan Etkisiz Hale Getirildi

Olayda, saldırganın etkisiz hale getirildiği belirtilirken, kamyonda patlayıcı maddelerin bulunma ihtimali ile ilgili incelemelerin sürdüğü kaydedildi.

İsrail devlet televizyonunda yayınlanan ilk haberlerde, Kral Hüseyin Sınır Kapısı'ndaki saldırıda ikisi ağır olmak üzere üç kişinin yaralandığı bilgisi paylaşılmıştı. Saldırının ardından güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.