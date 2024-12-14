İsrail ve ABD Arasında Güvenlik İstişaresi: Kuzey Tehditleri Ele Alındı

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla, güvenlik tehditlerini görüşmek üzere önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Bu görüşme, 11 Aralık'ta İsrail'e gelen Kurilla'nın, dün Halevi ile bir araya gelerek, İsrail'in kuzeyinden ve İran'dan gelen tehditler üzerine yaptığı değerlendirme toplantısında meydana geldi.

Açıklamalara göre, bu toplantıda, Orta Doğu'daki tehditlere yanıt verme stratejileri masaya yatırıldı. Özellikle kuzey cephesi ve İran ilişkili güvenlik-stratejik konular üzerinde yoğunlaşıldığı belirtildi.

Halevi ve Kurilla, ayrıca kuzey cephesindeki son 'operasyonel olayları' değerlendirmeye aldı ve bu durumlara karşı ortak hazırlık sağlama çabalarını tartıştı.

CENTCOM Komutanı Kurilla, İsrail ordusunun Lübnan'dan ilk birliklerini çekişini izlemek amacıyla, 11 Aralık'ta başkent Beyrut'u da ziyaret etmişti. İsrail ordusu, 23 Eylül tarihinde Lübnan’a yönelik saldırılarını genişleterek, Hizbullah’a karşı hava saldırılarını sürdürdü. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında öldürüldü.

8 Ekim 2023 tarihinden bu yana yaşanan çatışmalarda, 1100'den fazla kadın ve çocuk dahil, 4000'den fazla kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, 16 binden fazla kişi yaralandı ve neredeyse 1,9 milyon kişi de yerinden edildi. Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü saat 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girdi.