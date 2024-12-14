DOLAR
34,92 -0,04%
EURO
36,7 0,02%
ALTIN
2.976,68 0%
BITCOIN
3.527.627,63 0,53%

İsrail ve ABD Arasında Güvenlik İstişaresi: Kuzey Tehditleri Ele Alındı

İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi, CENTCOM Komutanı Kurilla ile güvenlik stratejilerini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 20:39
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 20:39
İsrail ve ABD Arasında Güvenlik İstişaresi: Kuzey Tehditleri Ele Alındı

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla, güvenlik tehditlerini görüşmek üzere önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Bu görüşme, 11 Aralık'ta İsrail'e gelen Kurilla'nın, dün Halevi ile bir araya gelerek, İsrail'in kuzeyinden ve İran'dan gelen tehditler üzerine yaptığı değerlendirme toplantısında meydana geldi.

Açıklamalara göre, bu toplantıda, Orta Doğu'daki tehditlere yanıt verme stratejileri masaya yatırıldı. Özellikle kuzey cephesi ve İran ilişkili güvenlik-stratejik konular üzerinde yoğunlaşıldığı belirtildi.

Halevi ve Kurilla, ayrıca kuzey cephesindeki son 'operasyonel olayları' değerlendirmeye aldı ve bu durumlara karşı ortak hazırlık sağlama çabalarını tartıştı.

CENTCOM Komutanı Kurilla, İsrail ordusunun Lübnan'dan ilk birliklerini çekişini izlemek amacıyla, 11 Aralık'ta başkent Beyrut'u da ziyaret etmişti. İsrail ordusu, 23 Eylül tarihinde Lübnan’a yönelik saldırılarını genişleterek, Hizbullah’a karşı hava saldırılarını sürdürdü. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında öldürüldü.

8 Ekim 2023 tarihinden bu yana yaşanan çatışmalarda, 1100'den fazla kadın ve çocuk dahil, 4000'den fazla kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, 16 binden fazla kişi yaralandı ve neredeyse 1,9 milyon kişi de yerinden edildi. Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü saat 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girdi.

İLGİLİ HABERLER

Akbank'tan Yeni Yıl Öncesi 1500 TL Fatura Desteği!

Alışveriş Fişlerinden Kazanç: Hayhay ile Kazanmaya Hazır Olun!

Tarım Kredi Market'te Yılbaşı Alışverişi Bedava! Ziraat Kartı Sahiplerine Özel Kampanya

Asgari Ücret Zammı ile Sigorta Primlerinde Gizli Artış: En Düşük 6500 TL Olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfa'da Otomobil ve Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
2
AK Parti Kadın Kolları'nın 7. Olağan Kongresi Gerçekleşti
3
Gürcistan'daki Gudauri Kayak Merkezinde 12 Kişinin Cansız Bedeni Bulundu
4
Kars Valisi Polat, Kars-Ardahan Karayolunda Karla Mücadele Çalışmalarını İnceledi
5
Stratcom Summit'24: Yapay Zeka ve Gazeteciliğin Geleceği
6
Londra'da Binlerce Kişi, Gazzeli Çocuklar İçin Anma Töreni Düzenledi
7
Kassam Tugayları: İsrail, Gazze'deki Esirleri Kasten Bombaladı

Asgari Ücret Zammı ile Sigorta Primlerinde Gizli Artış: En Düşük 6500 TL Olacak

Emekliler İçin 2025 Yılı Zam Beklentisi: Seyyanen Zam ve Refah Payı Müjdesi

150.000 TL Kredi Fırsatı: 36 Aya Kadar Vade Açıklandı

Konut Kredilerinde Yeni Dönem: 2025 İçin Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Alışveriş Fişlerinden Kazanç: Hayhay ile Kazanmaya Hazır Olun!

Ankara'da Su Faturalarına Yüzde 30,2 Zam! Yeni Tarifeler Belirlendi

Tarım Kredi Market'te Yılbaşı Alışverişi Bedava! Ziraat Kartı Sahiplerine Özel Kampanya

ŞOK Market'te Deterjanlarda Yüzde 25 İndirim Fırsatı!

Cep Telefonu Kullanıcılarına Özel İletişim Vergisi Artışı: Her Ay Ekstra Ödeme

Akbank'tan Yeni Yıl Öncesi 1500 TL Fatura Desteği!

2025 Yılında Sosyal Desteklere Yüzde 50 Zam

Asgari Ücrette Beklenen Zam Oranı Yükseliyor! O oran açıklanacak