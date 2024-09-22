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İsrail ve ABD arasında Lübnan Sınırı Görüşmeleri

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD'li mevkidaşıyla Lübnan sınırındaki çatışmaları ele aldı.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 11:57
İsrail ve ABD arasında Lübnan Sınırı Görüşmeleri

İsrail Savunma Bakanı ve ABD'li Mevkidaşı Görüştü

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Lübnan sınırındaki güncel durumu değerlendirdi. İki bakanın, hafta sonu boyunca gerçekleştirdiği telefon görüşmeleriyle ilgili bilgilendirme, İsrail Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.

Roket Saldırıları ve Hava Operasyonları

Açıklamada, Hizbullah tarafından İsrail'in kuzey bölgelerine düzenlenen roket saldırıları ile İsrail ordusu'nun Lübnan'a yönelik hava saldırılarının artış gösterdiği belirtiliyor. Gallant, ABD’li mevkidaşına, Hizbullah'ın önde gelen askeri liderlerinden İbrahim Akil'in, Beyrut'a yapılan hava saldırısıyla öldürüldüğünü bildirdi.

Kuzey Sınırındaki Güvenlik Önlemleri

Gallant, İsrail'in kuzey sınırındaki güvenlik hazırlıkları ve Hizbullah'a karşı yapılan operasyonların amacını vurgulayarak, "İsrail vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Gallant, Gazze'ye yönelik saldırılar ve oradaki İsrailli esirler için geri alma konusundaki bağlılıklarını da aktardı.

Çatışmaların Devamı

İsrail ordusu ile Hizbullah arasındaki çatışmalar giderek tırmanıyor. Gece boyunca yapılan roket saldırılarında Hayfa yakınlarında bir bölgeye isabet eden roket sonucunda 3 kişi yaralandı. Ayrıca, İsrail ordusunun Lübnan'daki hedeflere düzenlediği hava saldırısında ise bir kişi yaşamını yitirdi ve bir kişi yaralandı.

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