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İsrail ve ABD Arasındaki Koridor Meselesi: Netzarim ve Philadelphia Tartışmaları

ABD, İsrail'in Gazze'deki Netzarim Koridoru'nda denetim kurmasını reddetti. Müzakerelerde büyük engeller sürüyor.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 17:01
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 17:01
İsrail ve ABD Arasındaki Koridor Meselesi: Netzarim ve Philadelphia Tartışmaları

ABD'den İsrail'e Karşı Çıkış

Son gelişmelere göre, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'in Gazze Şeridi'nde, özellikle Netzarim Koridoru'nda denetim mekanizması kurma isteğine karşı çıkmıştır.

Netanyahu'nun Güvenlik Görüşmeleri

Kanal 12 televizyonuna göre, Başbakan Binyamin Netanyahu, güvenlik görüşmelerinde çeşitli çözüm önerileri sunmasına rağmen, İsrail Ordusu'nun sahip olduğu pozisyonu koruma konusunda ısrarcıdır.

ABD, anlaşmanın şartları çerçevesinde bu mekanizmanın kurulmasını kabul etmediğini Tel Aviv'e iletti. Habere göre; "Amerikalılar, bu şartı kabul etmeyecekleri konusunda açık bir mesaj gönderdi." ifadelerine yer verildi.

Engeller ve İstişareler

Müzakere sürecinde hâlâ büyük engellerin var olduğu ifade edildi. İsrail'in, Gazze'yi ikiye ayıran Netzarim Koridoru'na ek olarak Philadelphia Koridoru'nda da ısrarcı olduğu belirtiliyor.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi de konuya ilişkin olarak, ordusunun karar mekanizmasında tüm olasılıkları düşündüğünü açıkladı. Halevi, "Siyasi otorite koridorda kalmayı seçtiğinde, burada güçlü bir varlık gösterme planımız var. " şeklinde bir duyuru yaptı.

Doha'daki Müzakereler

Hamas ile İsrail arasında esir takası ve ateşkes sağlama amacıyla Doha kentinde bir dizi müzakere gerçekleştirilmiştir. ABD, Mısır ve Katar birlikte yaptıkları açıklamada, görüşmelerin olumlu bir ortamda sürdüğünü açıkladılar.

Müzakerelerde, Qatar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı Direktörü Bill Burns, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ve Mossad Direktörü David Barnea gibi önemli isimler yer aldı.

Öte yandan Hamas, müzakerelerin sonuçları ile ABD Başkanı Joe Biden'ın 2 Temmuz'da sunduğu öneride uzlaşılan konuların örtüşmediğini belirtmiştir. Hamas yöneticisi Sami Ebu Zuhri, ABD'nin pozisyonunun sahadaki olayların durdurulmasına yönelik bir niyet taşımadığını ve zamana yaymaya çalıştığını ifade etti.

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