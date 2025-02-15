İsrail ve ABD, Esirlerin Salınması İçin Koordineli Çalışıyor

İsrail Başbakanlığı, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması için ABD ile işbirliği yaptıklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 14:19
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 14:19
İsrail ve ABD, Esirlerin Salınması İçin Koordineli Çalışıyor

İsrail ve ABD Koordineli Çalışma İçinde

İsrail Başbakanlık Ofisi, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin serbest bırakılması için ABD ile tam koordinasyon içinde olduklarını açıkladı. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, Hamas'ın anlaşmayı ihlal etmeye çalıştığı belirtilerek, bu durumun bir kriz yarattığı iddia edildi.

Kriz ve Çözüm Süreci

Altıncı esir takası turu öncesinde yaşanan bu krizin, ABD Başkanı Donald Trump'ın tavsiyeleri ve İsrail hükümetinin atmış olduğu adımlarla çözümlendiği ifade edildi. Açıklamada, "ölü ya da diri" olarak Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin mümkün olan en kısa sürede serbest bırakılması için ABD ile tam koordine çalışıldığı vurgulandı.

Esir Takasının Altıncı Turu ve Gelişmeler

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 10 Şubat'ta altıncı tur esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını duyurmuştu. Hamas, bu kararın, esir takasından 5 gün önce açıklandığını ve arabulucu ülkelere baskı yapma fırsatı tanındığını belirtmiştir.

Ayrıca, ABD Başkanı Trump, Gazze'deki tüm esirlerin cumartesi günü öğleye kadar serbest bırakılmaması durumunda ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini belirterek, "Sonra kıyamet kopsun" ifadesini kullanmıştı.

Netanyahu, İsrailli esirlerin serbest kalmaması durumunda ateşkesin sona ereceği ve şiddetli saldırılara başlayacakları tehdidinde bulunmuş ve orduya Gazze çevresine takviye birlik gönderilmesi talimatını vermiştir. Hamas ise arabulucu ülkelerin, İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki engellerini kaldırma taahhüdü üzerine, anlaşma kapsamında esir takasını devam ettireceğini duyurmuştur.

Hamas ve İsrail arasındaki son esir takasında, Gazze Şeridi'ndeki 3 İsrailli esir ve İsrail hapishanelerinde 369 Filistinli esir serbest bırakılmıştı.

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