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İsrail ve ABD Komutanları Lübnan Güvenliğini Değerlendirdi

İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi ve CENTCOM Komutanı Kurilla, Lübnan merkezli güvenlik konularını görüştü.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 20:38
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 20:38
İsrail ve ABD Komutanları Lübnan Güvenliğini Değerlendirdi

İsrail ve ABD Arasında Kritik Görüşme

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Kurilla ile bir araya gelerek, Lübnan'a yönelik güvenlik ve strateji konularını ele aldı. Bu önemli değerlendirme toplantısının detayları, İsrail ordusu tarafından kamuoyuna duyuruldu.

Dün İsrail’e gelen Kurilla'nın toplantıda Halevi ile bir araya gelmesi, iki ülke arasındaki güvenlik iş birliğinin önemli bir adımı olarak değerlendiriliyor. Toplantıda bölgesel istikrarı sağlama ve ordular arasındaki koordinasyonu güçlendirme taahhüdü vurgulandı. Açıklamada, "İsrail ordusu, ABD ordusuyla ilişkisini derinleştirmeye devam edecek" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca toplantıya Kuzey Komutanlığı Komutanı Ori Gordin ve Operasyonlar Bölümü Başkanı Tümgeneral Oded Basyuk da katıldı. Toplantıda, ABD’nin Lübnan ve Gazze Şeridi’ne yönelik gelişmeler ile ilgili siyasi ve askeri stratejiler üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Hizbullah'la İlişkiler ve Saldırılar

Hizbullah ile Tel Aviv arasındaki çatışmaların tırmanmasıyla birlikte, ABD'nin İsrail'e yönelik desteği de artmış durumda. İki müttefik, Hizbullah ile bir ateşkes anlaşması yapmaya odaklanmışken, İsrail ordusu 30 Eylül itibarıyla Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına karşı sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını duyurmuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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