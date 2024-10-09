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İsrail ve ABD Liderleri İran Konusunu Görüşmek İçin Telefona Başvuracak

Netanyahu ve Biden, İran'a karşı alınacak önlemleri değerlendirmek üzere telefon görüşmesi yapacak.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 12:19
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 12:19
İsrail ve ABD Liderleri İran Konusunu Görüşmek İçin Telefona Başvuracak

İsrail Başbakanı ve ABD Başkanı Telefonda Bir Araya Geliyor

İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Tel Aviv'in İran'a yönelik vereceği karşılıkları tartışmak üzere bugün önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek.

Görüşmenin İçeriği

İsrail'in Walla haber sitesi, Netanyahu ile Biden'ın yapacağı görüşmenin, özellikle İran'ın gerçekleştirdiği füze saldırılarına verilecek yanıtlara odaklanacağını duyurdu. İki liderin Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik askeri operasyonların da gündeme geleceği ifade ediliyor.

Soğuk Rüzgarlar Arasında İlk Temas

Haberlerde, Netanyahu ile Biden arasında yaşanan gerginliğe rağmen bu telefon görüşmesinin, yaklaşık iki ay aradan sonra gerçekleşecek ilk iletişim olacağı vurgulanıyor.

İsrail'in Beklentileri

Adı gizli tutulan yetkililer, İsrail'in İran'a yönelik misillemelerinin "önemli" olacağı öngörüsünde bulundu. Beklentiler arasında İran'daki askeri tesislere yönelik hava saldırıları ve çeşitli suikastlar yer alıyor.

Savunma Bakanı'nın Ziyareti Ertelendi

Bu arada, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD'ye yapacağı 1 günlük ziyaretini, Netanyahu'nun talimatları doğrultusunda belirsiz bir tarihe ertelemek zorunda kaldı. Yerel basında yer alan haberlere göre, Netanyahu, Biden ile görüşmeden Gallant'ın Washington'a gitmesini istemedi.

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