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İsrail ve ABD Savunma Bakanları Beyrut Saldırısını Görüştü

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD'li mevkidaşı Austin ile Beyrut saldırısı ve esir takası hakkında görüştü.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 17:38
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 17:38
İsrail ve ABD Savunma Bakanları Beyrut Saldırısını Görüştü

İsrail ve ABD Arasındaki Önemli Görüşme

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Beyrut saldırısı ve esir takası konularını ele aldı. Bu görüşme, iki ülke arasındaki stratejik iş birliğinin bir parçası olarak öne çıkıyor.

Görüşmenin Detayları

İsrail Savunma Bakanlığı, Gallant ve Austin arasındaki görüşmeye dair yazılı bir açıklama yaptı. Görüşme sırasında, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye üzerinde olumsuz etkileri olacağı değerlendirilen esir takası müzakereleri gündeme geldi. Gallant, Austin'e, Tel Aviv yönetiminin bir anlaşmaya varmak için çaba içinde olduğunu bildirdi.

Beyrut’a Gerçekleştirilen Saldırı

Gallant, Austin'e, İsrail ordusunun Beyrut'un güneyine düzenlediği saldırıyla ilgili bilgiler sundu. Beyrut'taki saldırının, Golan Tepeleri'nde Mecdel Şems bölgesinde 12 kişinin ölümüne neden olan Hizbullah saldırısına doğrudan bir cevap olduğunu ifade etti. Ayrıca, "İsrail, savaşı istemiyor ancak ordumuz, vatandaşlarımızı korumak ve Hizbullah'ın her türlü saldırısına karşı cevap vermeye hazırdır" dedi.

Esir Takası ve İlişkilerin Güçlendirilmesi

Gallant, Austin'e, İsrail ile ABD arasındaki kuvvetli bağların korunmasındaki liderliği ve şahsi rolü için teşekkür etti. Ayrıca, Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin serbest bırakılması için bir çerçeve oluşturmaya çalıştıklarını vurguladı.

Mecdel Şems ve Beyrut Saldırıları Hakkında Bilgiler

Mecdel Şems'deki futbol sahasına 27 Temmuz’da roket isabet etmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetmiş, 17'si ağır 35 kişi yaralanmıştı. Öte yandan, 30 Temmuz’da Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın Şura Meclisi'nin bulunduğu Huhreyk Mahallesi'ne düzenlenen hava saldırısında ise 2 çocuk ve 1 kadın hayatını kaybetmiş, 74 kişi yaralanmıştı. İsrail ordusu, bu saldırıda Hizbullah'ın komutanlarından Fuad Şükür'ü öldürdüğünü belirtirken, Hizbullah konuya dair herhangi bir doğrulama yapmamıştır.

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