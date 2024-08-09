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İsrail ve CENTCOM Komutanı Ortak Güvenlik Değerlendirmesi Yaptı

İsrail Genelkurmay Başkanı ve CENTCOM Komutanı, bölgedeki stratejik tehditleri ele aldı.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 13:24
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 13:24
İsrail ve CENTCOM Komutanı Ortak Güvenlik Değerlendirmesi Yaptı

İsrail ve ABD'nin Orta Doğu'daki Stratejik İşbirliği

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Michael Erik Kurilla, Orta Doğu'daki güvenlik durumu ve stratejik hazırlıklar hakkında bir ortak değerlendirme gerçekleştirdi.

Kurilla'nın İkinci Ziyareti

İsrail ordusunun resmi açıklamasına göre, GENERAL Kurilla, Halevi'nin daveti üzerine bu hafta ikinci defa İsrail'i ziyaret etti. Çarşamba günü gerçekleştirdiği görüşmelerle, iki lider bölgede karşılaşılan tehditlere karşı birlikte nasıl bir yanıt verileceğini masaya yatırdı.

Hava Kuvvetleri ile Durum Değerlendirmesi

Kurilla, ayrıca İsrail Hava Kuvvetlerine ait yer altı harekat merkezini de ziyaret etti ve Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar ile detaylı bir durum değerlendirmesi yaptı. Bu görüşmeler, İran ile mevcut gerilimlerin arttığı bir dönemde gerçekleşiyor.

ABD'nin Askeri Hareketleri

CENTCOM tarafından yapılan açıklamaya göre, böylesine kritik bir dönemde İran ile İsrail arasındaki gerilim nedeniyle, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-22 savaş uçaklarının Orta Doğu'ya sevk edildiği bildirildi. Kurilla'nın önceki ziyareti 5 Ağustos'ta gerçekleşmişti; o tarihte, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Genelkurmay Başkanı Halevi ile bir araya gelmişti.

Bölgedeki güvenlik durumunun ele alındığı bu üst düzey görüşmeler, küresel askeri stratejilerin yeniden şekillendiği bir dönemde dikkat çekiyor.

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