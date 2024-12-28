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İsrail ve Esed Rejimi Arasında WhatsApp İletişimi: Gizli Operasyonlar Ortaya Çıktı

İsrail'in, WhatsApp üzerinden Esed rejimi ile yıllardır gizli iletişim kurduğu ve operasyonlar yürüttüğü bildirildi.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 09:15
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 09:15
İsrail ve Esed Rejimi Arasında WhatsApp İletişimi: Gizli Operasyonlar Ortaya Çıktı

İsrail'in, Suriye'deki devrik Esed rejimi ile gizli iletişim kurduğu iddiaları, Yediot Ahronot gazetesinin haberinde gün yüzüne çıktı. Uzun yıllardır WhatsApp üzerinden yürütülen bu iletişimin, İsrail'in istihbarat servisinin gerçekleştirdiği gizli operasyonlarla sağlandığı belirtildi.

Habere göre, İsrail istihbaratı, Suriye'nin devrik lideri Beşşar Esed ve yakın çevresiyle "Musa" kod ismiyle mesajlaştı. İsrail Askeri İstihbarat Dairesi (AMAN), bu sanal iletişimi, Suriye'de İran ve Hizbullah hedeflerine karşı düzenlenen hava saldırılarının ardından Esed rejiminin eski Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile irtibat kurarak sürdürdü.

Bunun yanı sıra İsrail'in, Esed rejimine yönelik uluslararası yaptırımların kaldırılması karşılığında Lübnan'a silah sevkiyatının durdurulmasında bir gizli anlaşma müzakeresi yaptığı da kaydedildi.

Haberde, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın eski Başkanı Yossi Cohen'in 2019 yılı sonunda Moskova'da Esed ile bir görüşme planladığı ancak Esed'in bu görüşmeden vazgeçtiği ifade edildi.

Suriye'de Baas Rejiminin Çöküşü

Suriye'de Baas rejimi karşıtı silahlı gruplar ile Esed güçleri arasındaki çatışmalar, 27 Kasım'da yoğunlaştı. 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında bu gruplar, Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi büyük şehirlerde üstünlük sağladı.

Halk desteğiyle, 7 Aralık'ta başkent Şam'a girmeye başlayan gruplar, 8 Aralık'ta rejimi tümüyle çökertti. Baas Partisi, 61 yıllık iktidarının ardından son bulurken, Esed ise Rusya'ya sığınma kararı aldı.

Rejimin çöküşünden sonra Suriye'de geçici bir yönetim kuruldu ve Muhammed el-Beşir Mart 2025'e kadar bu yönetimin başbakanı olarak görev üstlendi.

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