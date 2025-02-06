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İsrail ve Etiyopya'dan Su ve Enerji Alanında Önemli İşbirliği Anlaşması

İsrail ile Etiyopya enerji ve su alanlarında işbirliği anlaşması imzaladı. İki ülke, yenilenebilir enerji projelerinde ortaklık kuracak.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 14:10
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 14:10
İsrail ve Etiyopya'dan Su ve Enerji Alanında Önemli İşbirliği Anlaşması

İsrail ve Etiyopya Arasında Stratejik İşbirliği Anlaşması İmzalandı

İsrail ile Etiyopya arasında enerji, su ve inovasyon alanlarında önemli bir işbirliği anlaşması imzalandı. İsrail Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, Etiyopya’yı ziyaret eden İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen’in, Etiyopyalı mevkidaşı Habtamu Itefa Geleta ile bir araya geldiği belirtildi.

Yenilenebilir Enerji Projeleri Gündemde

Görüşmede, İsrailli şirketlerin güneş enerjisi başta olmak üzere, Etiyopya’daki yenilenebilir enerji geliştirme projelerine entegrasyonu ve Etiyopya’nın su altyapısı geliştirme projelerine katılımı ele alındı. Bakan Cohen, "Etiyopya Afrika'nın merkez ülkelerinden ve kıtanın en büyük ekonomilerinden biridir. İsrail inovasyonu ve teknolojisinin yardımıyla, İsrail’in Afrika’daki siyasi konumunu güçlendirmek ve her iki ülkenin ekonomilerini güçlendirmek için çalışıyoruz," ifadelerini kullandı.

Geniş Kapsamlı Görüşmeler

Ayrıca, Cohen’in ziyaretinin kapsamı dahilinde, Etiyopya Maden ve Petrol Bakanı Million Mathews başta olmak üzere çeşitli bakanlarla görüşmeler gerçekleştirdiği, bunun yanı sıra Dünya Bankası, Afrika Bankası ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı temsilcileriyle de bir araya geldiği kaydedildi.

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