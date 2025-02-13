İsrail ve Hamas Arasında Esir Takası Krizi Çözülme Aşamasında

İsrail ve Hamas Arasındaki Esir Takası Krizinde Yeni Gelişmeler

İsrail medyası, İsrail ve Hamas arasındaki esir takası anlaşmasının devamında yaşanan krizin çözülme yolunda olduğunu duyurdu. Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Hamas'ın 3 İsrailli tutukluyu 16 Şubat Cumartesi günü serbest bırakacağı bekleniyor.

Haberin devamında, Hamas’ın esirlerin serbest bırakılmasını askıya aldığını duyurmasının ardından yaşanan krizin, anlaşmanın ilk aşamasının başarılı olmasını sağlamak amacıyla çözülme yoluna girdiği ifade edildi. Gazeteye göre, adı açıklanmayan bir İsrailli yetkili, İsrail ve Hamas'ın anlaşmayı sürdürmek için istekli olduğunu ve Hamas’ın olumlu mesajlar gönderdiğini aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Hamas’a cumartesi günü tüm tutukluları serbest bırakmaması halinde “cehennemin kapılarını açacağı” tehdidinin, İsrail’i zor bir duruma soktuğu belirtildi.

Gazze'ye Yardımlar Bekleniyor

İsrailli Kanal 12 televizyonu da, çeşitli uluslararası kuruluşların bugün Gazze Şeridi’ne yakıt ve tıbbi ekipman yardımı göndermesinin beklendiğini bildirdi. Kanalın haberine göre, esir değişim anlaşmasının tamamlanabileceği yönünde umutlar artıyor.

Hamas’ın Askıya Alma Kararı

Öte yandan, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat’ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının, İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle askıya alındığını açıkladı. Açıklamada, bu kararın esir takasından 5 gün önce yapıldığı vurgulandı.

Donald Trump, Gazze'deki esirlerin cumartesi günü öğle vaktine kadar serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesini gerektiğini belirtmiş ve “Sonra kıyamet kopsun” ifadesini kullanmıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da, eğer İsrailli esirler serbest kalmazsa ateşkesin biteceğini ve kuvvetli saldırılara başlanacağını söyleyerek, ordusuna Gazze çevresine takviye birlik gönderme talimatı vermişti.