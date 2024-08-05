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İsrail ve Hamas Arasındaki Esir Takası Müzakereleri Askıya Alındı

İsrail ve Hamas arasında esir takası müzakereleri, İran'ın misilleme planları ve yeni liderin belirlenmesi bekleniyor.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 19:17
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 19:17
İsrail ve Hamas Arasındaki Esir Takası Müzakereleri Askıya Alındı

İsrail ve Hamas Arasında Esir Takası Sürecinde Gelişmeler

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Hamas ile İsrail arasında yürütülen esir takası müzakereleri, bazı siyasi etkenlerden dolayı askıya alındı. Bu durumu etkileyen en önemli faktörler arasında İran'ın olası misilleme saldırıları ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin yerine geçecek yeni liderin belirlenmesi yer alıyor.

İran’ın Olası Misilleme Saldırısı

İsrail'in gündeminde, İran'ın bu akşam gerçekleştirebileceği bir misilleme bulunuyor. Times of Israel gazetesine konuşan ismi açıklanmayan yetkililere göre, bu durum esir takası müzakerelerinin ilerlemesini zorlaştırıyor. Heniyye'nin yerine geçecek ismin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Katar, ABD ve İsrail İle Görüşmeler Devam Ediyor

Öte yandan, Katar, ABD ve İsrail arasında müzakerelerin devam edeceği aktarıldı. Ancak, esir takası konusunda uzlaşmaya varmanın oldukça güçleştiği bildiriliyor.

Kahire Görüşmeleri ve Esir Takası

Geçtiğimiz hafta sonu, İsrailli bir heyet Mısır'ın başkenti Kahire'de temaslarda bulundu. Fakat yapılan görüşmelerde esir takasından ziyade Philadelphia Koridoru ve Refah Sınır Kapısı'ndaki İsrail işgali konuları ön plandaydı. Hamas’ın bu görüşmelere katılmadığı belirtiliyor.

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