İsrail ve Hamas gazze'de ateşkes ve esir takasına çok yakın

İsrail ve Hamas arasındaki anlaşma umut veriyor

İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail ile Hamas arasında Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takasına ilişkin yoğun görüşmeler yapıldığı bildirildi. The Jerusalem Post gazetesine konuşan ismi açıklanmayan diplomatik kaynaklar, tarafların anlaşmada büyük bir uzlaşmaya yaklaştığını ifade etti.

İlk Aşama 42 Gün Sürecek

Diplomatik kaynakların ifadelerine göre, anlaşmanın ilk aşaması 42 güne kadar uzayabilecek. Bu süreçte 33 İsrailli esirin serbest bırakılması beklenirken, İsrail ordusunun kademeli şekilde bölgeden çekilmeye başlayacağı öne sürüldü.

Tüm Esirlerin Serbest Bırakılması Hedefleniyor

Ateşkesin 16. gününde Gazze'deki tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve İsrail ordusunun tamamen bölgeden çekilmesi amacıyla anlaşmanın sonraki aşamalarına geçileceği aktarıldı. Ancak, ateşkesin ne zaman imzalanacağına ilişkin kesin bir tarih verilmiş değil.

Filistinli Tutukluların Durumu

İsrail’in serbest bırakacağı Filistinli tutuklu sayısının, hayatta olan İsrailli esir sayısına bağlı olacağı belirtilirken, serbest bırakılacak olan Filistinlilerin işgal altındaki Batı Şeria’ya gönderilmeyeceği kaydedildi.

Refah Sınır Kapısı ve Philadelphi Koridoru

Diplomatik kaynaklar, İsrail ordusunun Refah Sınır Kapısı üzerindeki kontrolünü sürdürmesini beklerken, bu bölgedeki işgali ne zaman sona erdireceğine dair net bir açıklama yapılmadığını vurguladı.

Hazırlıklar Başlıyor

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, bazı bakanlıklara Hamas ile yapılacak anlaşma kapsamında serbest bırakılması beklenen İsrailli esirlerin karşılanması için hazırlık yapma talimatı verildi. İsrail ordu yetkilileri, bu esirlerin yerleştirileceği hastanelerle ilgili Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle görüşmelere başladı.