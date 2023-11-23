İsrail ve Hamas'tan haftalar sonra beklenen anlaşma geldi

İSRAİL REHİNE TAKASINDA ANLAŞMA SAĞLADI

İsrail ve Hamas rehine takası konusunda anlaşma sağladığı belirtildi.İsrail Başbakanı Netanyahu tarafından yapılan açıklamada rehinelern kademeli olarak serbest bırakılacağı söylendi. Ayrıca ateşkes ile ilgili olarak da Hamas ve Katar'dan da bir açıklama geldi.





İsrail uzun zamandır Gazzeyi bombalıyordu. Gündemde bir süredir konuşulan esir takası ve ateşkes ile ilgili de ilk adım atıldı. İsrail ve Hamas rehine takasında baza konularda anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

NETANYAHU HÜKÜMETİNDEN ONAY

İsrail ile Hamas arasında beklenen rehine takasına Netanyahu da onay verdi. Netanyahu, rehinelerin aşamalar halinde serbest bırakılacağını belirtirken rehinelere gerekli tıbbi desteği sağlanacağın da altı çizildi.Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'ın anlaşmanın daha fazla rehineyi içerecek şekilde geliştirilmesine de destek olduğunu ifade etti. Ancak Netenyahı geçici ateşkes sağlansa bile Hamas'la savaşa devam edeceklerini belirtti.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre ateşkes onaylandı. Anlaşmaya göre, "50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılacağı", bunların her iki taraftan 19 yaş altı kadın ve çocuklardan oluşacağı da anlaşma şartları arasında bulunuyor. Ateşkes 4 gün sürecek ve insani yardım malzemesi ve yakıt taşıyan tırların Gazze Şeridi'ne girebilecek. Gazze Şeridi'nin istisnasız her bölgesine yakıt ve yardım malzemesi taşınacak. Ayrıca ateşkes sürecinde hava trafiğinin tüm gün, kuzeyinde ise 10.00 ile 16.00 saatleri arasında günlük 6 saat durdurulacak. Ayrıca da srail güçlerinin tüm Gazze Şeridi'nde kimseyi alıkoymama ve kimseye saldırmama esasına bağlı kalacağı kaydedildi. Böylece de insanların hareket özgürlüğünün güvence altına alınacağı vurgulandı.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin ise ne zaman başlayacağı 24 saat içinde duyurulacak.

ESİR TAKASI ANLAŞMASI

İlk aşamasında, Hamas'ın Gazze'de tutulan 50 ila 80 arasında İsrailli kadın ve çocuğu serbest bırakması ve İsrail’in de en az 150 Filistinli tutukluyu serbest bırakması istenmişti.

İsrail’e göre, Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor. İsrail hapishanelerinde 2000’den fazlası idari tutuklu olmak üzere yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.

Hamas'ın Mısır aracılığıyla İsrail'le 11 Ekim 2011'de yaptığı esir takası anlaşması çerçevesinde, bir İsrail askerine karşılık tam 1027 Filistinliyi serbest bıraktı. Ama serbest bırakılan Filistinlilerden bazılarını yeniden tutuklamış ve haklarında ki eski cezalar yeniden işleme alınmıştı.