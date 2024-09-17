İsrail ve Hizbullah Arasındaki Gerilim Tırmanıyor

İsrail ve Hizbullah Arasındaki İlişkilerde Tansiyon Artıyor

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, geçtiğimiz bir yıl içerisinde Gazze Şeridi’ne yönelik düzenli saldırılar gerçekleştiren İsrail, Lübnan merkezli Hizbullah Hareketi ile olası topyekun savaşa her zamankinden daha yakın bir süreçte bulunmaktadır.

Hizbullah ile Savaşın Yakınlığına Dikkat Çekildi

The Jerusalem Post gazetesinde, İsrailli yetkililere dayandırılan bir analizde, Hizbullah'a yönelik "büyük bir operasyonun" yapılma ihtimalinin yükseldiği belirtildi. Gazeteye konuşan kaynaklar, önümüzdeki 4 ila 6 haftalık süreç içerisinde bir saldırı gerçekleştirilmemesi halinde, 2025 baharına kadar böyle büyük bir girişimin olasılığının azalacağını ifade etti.

İsrail'in Kuzey Sınırında Gerilim Tırmanıyor

Ayrıca, İsrail'in kuzey bölgesi açısından 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren en riskli dönemin başladığı ve bu durumun dikkatle izlenmesi gerektiği vurgulandı.

Savaşın Olmaması İçin Nedenler

Yazıda, İsrail'in bugüne kadar Hizbullah ile bir savaşa girişmemesinin sebeplerinden birinin, Gazze'deki Hamas varlığını tamamen ortadan kaldırma hedefi olduğu ifade edildi. Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümet yetkililerinin, Hizbullah saldırılarına yanıt vermekte yaşanabilecek kayıpları dikkate aldığı, bu durumun savaşı engelleyen bir etken olduğu öne sürüldü.

25 Ağustos Saldırısının Önemi

Savunma Bakanı Yoav Gallant, 25 Ağustos'taki Hizbullah saldırısının engellenmesinin, olası bir savaşa hazırlık açısından kritik bir dönüm noktası olduğuna işaret etti. İsrail ordusu, bu saldırı karşısında büyük bir zafer kazanarak Netanyahu'ya yeni bir cesaret aşılamışa benziyor.

Sınır İhlalleri ve Çatışmalar

İsrail ile Lübnan Hizbullahı arasındaki gerginlik, 8 Ekim’deki "kontrollü gerilim" ortamında devam ediyor. İsrail, 30 Temmuz’da Hizbullah’ın ikinci adamı olarak kabul edilen Fuad Şükür’ü öldürdü. 25 Ağustos sabahında ise Lübnan’a yönelik 100 savaş uçağıyla gerçekleşen hava saldırısı sonrası, Hizbullah'ın Tel Aviv yakınlarındaki askeri tesisleri hedef almasıyla çatışmalar artış gösterdi.

İsrail bu süreçte yapılacak askeri harekâtların akabinde, Lübnan'a yönelik yoğun saldırılar düzenlemiş ve bu çatışmalar, sınır hattında yaşanan en yoğun ve şiddetli gazeteci bilgisi olarak kayda geçmiş bulunmaktadır.

Sonuç olarak, bölgedeki askeri hareketlilik ve iki taraf arasındaki gizli stratejik hesaplar, gerilimin artmasına ve olası bir savaşın kapıda olduğunu düşündürüyor.