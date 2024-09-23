İsrail ve Hizbullah Arasındaki Gerilim Tırmanıyor

Hizbullah'tan Yanıt: 35 Roket Atıldı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği şiddetli hava saldırılarına karşılık olarak, Hizbullah, İsrail'in kuzeyine 35 roket fırlattı.

Aşırı Celile ve Tabariye Gölü'nde Saldırı Alarmları

Hava saldırılarının ardından, İsrail'in kuzeyindeki Aşağı Celile ve Tabariye Gölü çevresinde saldırı alarmları çalmaya başladı. İsrail Ordu Sözcüsü, bu bölgelerdeki roket saldırılarına ilişkin detaylar verdi; Amiad ve Safed çevresine 25 roket atıldığını kaydetti. Bazı roketler hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirilirken, kalanların ise açık alanlara düştüğü belirtildi.

Hayfa'da Eğitim Durduruldu

Hayfa Belediyesi, eğitim kurumlarını 24 Eylül Salı günü için tatil ettiklerini açıkladı. Sosyal medyada, Safed kentindeki hava savunma sistemlerinin aktive edildiği ve Tabariye Gölü çevresinde patlamaların yaşandığına dair görüntüler paylaşıldı.

Hizbullah Üstlendi

Lübnan Hizbullahı, roket saldırılarını, Gazze'deki Filistin halkının direnişiyle dayanışma ve İsrail'in Lübnan'a saldırılarına misilleme olarak gerçekleştirdiklerini açıkladı. Hizbullah'ın açıklamasında, İsrail ordusuna ait Amiad'daki lojistik depoları ve Rafael savunma sanayi şirketinin Hayfa'nın kuzeyindeki Zvolon bölgesindeki askeri tesislerinin hedef alındığı belirtildi.

Son Durum

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana artan çatışmalar, son günlerde en yüksek seviyesine ulaştı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği saldırılarda 100 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.