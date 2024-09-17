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İsrail ve Hizbullah Arasındaki Gerilim Zirveye Ulaşıyor

İsrailli güvenlik yetkilisi, Hizbullah ile gerginliğin arttığını ve vatandaşların sığınaklara çekilme ihtimali olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 21:18
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 21:18
İsrail ve Hizbullah Arasındaki Gerilim Zirveye Ulaşıyor

İsrail-Güvenlik Uyarısı: Hizbullah ile Artan Gerilim

İsrail'in güvenlik alanındaki üst düzey bir yetkilisi, Lübnan merkezli Hizbullah ile olan gerginliğin doruk noktasına ulaştığını vurgulayarak, İsraillilerin kısa süre içinde sığınaklarda yaşamaya başlayabileceği uyarısını yaptı.

Güvenlik Toplantıları Yapılıyor

"Israel Hayom" gazetesinden edinilen bilgilere göre, güvenlik yetkilisi, Lübnan'da Hizbullah'a ait çağrı cihazlarının patlatılması üzerine değerlendirmelerde bulundu. Son saatlerde, güvenlikle ilgili yoğun istişare toplantıları yapıldığına dikkat çekti.

Hizbullah'tan Gelen Tehditler

Yetkili, Hizbullah'ın "gerçek bir saldırı" gerçekleştirme ihtimaline ilişkin endişelerini dile getirerek, "Hizbullah ile artan gerilim uçurumun eşiğinde. Belki yakında tüm İsrailliler sığınaklarda yaşayacak," ifadelerini kullandı.

Gazze'deki Savaş ve Kuzeye Yönelim

Aynı zamanda, Gazze Şeridi'ndeki çatışmaların sona erdiğini ve İsrail ordusunun kuzeye doğru hareket ettiğini savunan yetkili, olumsuz kış koşullarının Hizbullah'ın hareket alanını artıracağına dikkat çekti.

Netanyahu'dan Stratejik Hamleler

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Hizbullah ile ilgili durumu ciddiyetle ele alarak, harekete geçilmediği takdirde savaşın kayıplarla sonuçlanabileceği uyarısını yaptı. Bu sebeple, gerekli önlemleri almak için adımlar attı.

Patlatılan Çağrı Cihazları ve Can Kaybı

Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu, ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı biri çocuk olmak üzere 9 olarak bildirildi. Ayrıca, 200'ü ağır toplamda 2800 kişi yaralandı. İsrail'in bu olayla ilgili henüz bir resmi açıklama yapmadığı belirtildi.

Sınırdaki Gerginlik

8 Ekim 2023'ten beri İsrail ile Lübnan arasındaki sınırda süregelen çatışmalarda, son günlerde gerginliğin arttığı gözlemleniyor.

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